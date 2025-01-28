Anadolu Kadınları Sergisi İlgi Gördü

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Yankı ve yansı arasında Anadolu kadınları sergisi büyük ilgi gördü

MALATYA - Malatya'da, Anadolu kadınlarının geleneksel giysilerinin tuvale yansıtıldığı "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" resim sergisi büyük ilgi gördü.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki serginin açılış töreninde konuşan ressam ve öğretmen İkranur Doğan, "Bu sergide, yankı kavramını neredeyse kaybolmak üzere olan bir kültürün yankısı olarak duyuyor ve bendeki yansımasını görüyoruz" dedi.

Sergisini daha önce Milli Saraylar çatısı altında açtığını belirten Doğan, bu kez Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlediği sergiden duyduğu gururu vurgulayarak, devletin genç sanatçılara verdiği desteğin önemini ifade etti.

Anadolu kültüründen beslenerek, modern bir dil ile sanatını icra ettiğini belirten Doğan, her sanatçının sergilerinin yalnızca eserlerini sergilemek değil, aynı zamanda bir hikaye anlatmak olduğunun altını çizdi. Doğan, serginin geçmişle bugün arasında bir köprü kurma amacını taşıdığını belirterek, Anadolu kadınının hikayelerini ve kültürünü sanat yoluyla yaşatmayı amaçladığını söyledi.

Sergide yer alan her bir kadın figürünün, kendi hayatının şekillenmesinde önemli rol oynayan kadınlardan ilham aldığını belirten ressam Doğan, "Anadolu kadınlarının tuvali, onların giydiği geleneksel kıyafetleridir. Bu kıyafetler, kadınların duygularını ve düşüncelerini aktardıkları sanat eserleridir. Ben onların bu tuvallerini kendi tuvalimle dönüştürüyorum" diye konuştu.