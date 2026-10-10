Anadolu mandası ıslahında 2026 toplantıları Düzce ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika
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Anadolu mandası ıslahında 2026 toplantıları Düzce ev sahipliğinde yapıldı

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Anadolu mandası ıslahında 2026 toplantıları Düzce ev sahipliğinde yapıldı
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Düzce, Yozgat ve Kocaeli'de yürütülen Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesi'nin 2026 toplantıları Düzce'de yapıldı. Toplantıda manda yetiştiriciliğinde verimlilik, genetik kaynakların korunması ve saha uygulamaları ele alındı.

Düzce, Yozgat ve Kocaeli'de yürütülen Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesi kapsamında 2026 yılı değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantıda, manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, genetik kaynakların korunması ve verimliliğin artırılması hedefleri ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında, Anadolu mandasının genetik özelliklerinin korunması ve verimliliğinin artırılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, "Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı" projesinin 2026 yılı Proje Yürütme Kurulu toplantıları, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.

Düzce, Yozgat ve Kocaeli'den proje paydaşlarını buluşturan toplantıya Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Önder Sözen, proje liderleri Prof. Dr. Ömür Koçak, Doç. Dr. Orhan Ermetin ve Doç. Dr. Nurşen Öztürk ile ilgili illerin Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürleri, Manda Yetiştiricileri Birlik başkanları ve teknik personel katıldı.

Manda yetiştiriciliğinde verimlilik hedefleniyor

Toplantıda, üç ilde proje kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken Anadolu mandasının verim özelliklerinin geliştirilmesi, yetiştiricilerin talepleri ve gelecek dönem hedefleri masaya yatırıldı. Saha uygulamalarında gelinen aşamanın da ele alındığı toplantıda, sürdürülebilir manda yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve hayvansal üretimin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

"Üreticilerimizin yanındayız"

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, manda yetiştiriciliğinin Düzce hayvancılığı açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Yürütülen ıslah çalışmalarının olumlu sonuçlarının sahada görülmeye başlandığını ifade eden Uzun, Anadolu mandasının genetik kaynaklarının korunması, verim ve kalitesinin artırılması ile yetiştiricilerin desteklenmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Uzun, proje kapsamındaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Toplantı, proje paydaşlarının değerlendirme ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
GenetikKocaeliEkonomiYozgatGüncelYerelDüzceÇevreSon Dakika

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