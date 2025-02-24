Anadolu Selçukluları Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Açıldı - Son Dakika
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Anadolu Selçukluları Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Açıldı

Anadolu Selçukluları Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi\'nde Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Anadolu Selçukluları Sergisi'nin açılışına katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, serginin ziyaretçilere Anadolu Selçukluları'nın kültür ve sanatını tanıma fırsatı sunacağını belirtti.

24.02.2025 15:19  Güncelleme: 15:22
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Anadolu Selçukluları Sergisi'nin açılışına katıldı. Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergiye katkılarından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, serginin ziyaretçilere bu köklü devletin siyasi, sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini bütünlüklü bir şekilde görme imkanı sunacağını belirterek, "Bu serginin hayata geçirilmesinde büyük katkıları bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'muza, Kayseri ve Konya Büyükşehir belediyelerimiz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ekibimize teşekkür ederim" dedi.

Başkan Büyükkılıç da Anadolu Selçukluları Sergisi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Selçuklu şehirlerinden biri olan ve Selçuklu mirasını günümüzde de yaşatan kadim kent Kayseri olarak böyle anlamlı bir sergiye katkı sunmuş olmaktan onur duyuyoruz. Anadolu'muzun her karışına mührünü vuran eşsiz medeniyetimizin mirasını geleceğe taşıma azmiyle çalışmaktan şeref duyuyoruz. Anadolu Selçuklularına dair önemli eserlerin yer aldığı serginin hayırlı olmasını ve önemli katkılar sunmasını diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Selçuklu mirasını sekiz bölüm altında inceleyen sergide egemenlik, güç ve hakimiyet, eğitim hayatı, tasavvuf, ticari hayat, çinicilik, takılar ve mimari sanat başlıklarının altında çok özel eserler yer alıyor.

Sergide, 12. yüzyılın sonlarından kalma nadir bir Kur'an-ı Kerim, kabartma yazılar ve motiflerle süslü ceviz ağacından yapılmış siyah renkli rahle, Şems-i Tebrizi'den izler taşıyan serpuş ve yine Hz. Mevlana'ya atfedilen bir hırka, Muhiddin Arabi'nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı Fütuhatül Mekkiyye gibi eserler dikkat çekiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Selçukluları Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Açıldı - Son Dakika

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