Anadolu Üniversitesi Rektörü, kurumsal dergilerin içerikleri hakkında bilgi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Anadolu Üniversitesi Rektörü, kurumsal dergilerin içerikleri hakkında bilgi aldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü, kurumsal dergilerin içerikleri hakkında bilgi aldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin fakülte, yüksekokul, enstitü ve çeşitli birimleri bünyesinde yayın hayatını sürdüren dergilerin editörleri ile bir araya gelerek kurumsal dergilerin içerikleri hakkında bilgi aldı. Toplantıda yayın süreci, içerikleri ve gelecek dönemlerde yapılacak çalışmalar ele alındı.

24.02.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal; üniversitenin fakülte, yüksekokul, enstitü ve çeşitli birimleri bünyesinde yayın hayatını sürdüren dergilerin editörleri ile bir araya gelerek kurumsal dergilerin içerikleri hakkında bilgi aldı.

Yapılan toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resul Usul'un yanı sıra Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörü Prof. Dr. Saime Önce; AJESI (Anadolu Journal of Educational Sciences International) Editörü Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul; European Journal of Life Sciences Editörü Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi; E Kurgu Dergisi Editörü Prof. Dr. Ahmet Haluk Yüksel; Hukuk Fakültesi Dergisi Editörü Doç. Dr. Tolga Akkaya; Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) Editörü Doç. Dr. Hakan Altınpulluk; Sanat ve Tasarım Dergisi Editörü Prof. Dr. Mustafa Ağatekin; The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) Editörü Prof. Dr. T. Volkan Yüzer; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AÜİİBFD) Editör Yardımcısı Arş. Gör. Aykut Yakar; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF) Editörü Prof. Dr. Meral Güven ve Anadolu Strateji Dergisi Editörü Dr. Öğr. Üyesi Eser Gemici katıldı. Toplantıda fakülte, yüksekokul, enstitü ve birimlerin belirli aralıklarla çıkardıkları akademik camiada bilinen ve prestijli dergilerin yayın süreci, içerikleri ve gelecek dönemlerde ne gibi çalışmalar yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Erdal, aynı zamanda dergilerin editörlüğünü üstlenen yöneticilere özverili çalışmaları ve bilimsel birikim dünyamıza yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi Rektörü, kurumsal dergilerin içerikleri hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:56:07. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Rektörü, kurumsal dergilerin içerikleri hakkında bilgi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement