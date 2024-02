Anadolu Üniversitesi Rektörü, kurumsal dergilerin içerikleri hakkında bilgi aldı

Yerel

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal; üniversitenin fakülte, yüksekokul, enstitü ve çeşitli birimleri bünyesinde yayın hayatını sürdüren dergilerin editörleri ile bir araya gelerek kurumsal dergilerin içerikleri hakkında bilgi aldı.

Yapılan toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resul Usul'un yanı sıra Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörü Prof. Dr. Saime Önce; AJESI (Anadolu Journal of Educational Sciences International) Editörü Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul; European Journal of Life Sciences Editörü Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi; E Kurgu Dergisi Editörü Prof. Dr. Ahmet Haluk Yüksel; Hukuk Fakültesi Dergisi Editörü Doç. Dr. Tolga Akkaya; Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) Editörü Doç. Dr. Hakan Altınpulluk; Sanat ve Tasarım Dergisi Editörü Prof. Dr. Mustafa Ağatekin; The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) Editörü Prof. Dr. T. Volkan Yüzer; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AÜİİBFD) Editör Yardımcısı Arş. Gör. Aykut Yakar; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF) Editörü Prof. Dr. Meral Güven ve Anadolu Strateji Dergisi Editörü Dr. Öğr. Üyesi Eser Gemici katıldı. Toplantıda fakülte, yüksekokul, enstitü ve birimlerin belirli aralıklarla çıkardıkları akademik camiada bilinen ve prestijli dergilerin yayın süreci, içerikleri ve gelecek dönemlerde ne gibi çalışmalar yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Erdal, aynı zamanda dergilerin editörlüğünü üstlenen yöneticilere özverili çalışmaları ve bilimsel birikim dünyamıza yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür etti. - ESKİŞEHİR