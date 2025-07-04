Anadoludakiler Kayseri Pazarı açıldı - Son Dakika
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Anadoludakiler Kayseri Pazarı açıldı

Anadoludakiler Kayseri Pazarı açıldı
04.07.2025 17:05  Güncelleme: 17:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi çerçevesinde hayata geçirilen Anadoludakiler Pazarı Kayseri açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi çerçevesinde hayata geçirilen Anadoludakiler Pazarı Kayseri açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Anadoludakiler Pazarı Kayseri'nin açılışında konuşan ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, ürünlerin ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarına destek olunması noktasında destekler verdiklerini ifade ederek; "Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde yürütülen; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi; bereket, beceri ve birikim temalarında yerel ürünlerin tanıtıldığı ve satıldığı bir program. Bugünkü Anadoludakiler Kayseri Pazarı etkinliğinde özellikle Kayseri başta olmak üzere bölgemizden ürünlerin hem tanıtılacağı hem de satışlarının gerçekleştirileceği çok önemli bir etkinlikte bir aradayız. Anadoludakiler Pazarı'nın ikinci durağının Kayserimiz olması çok anlamlı bir sonuç. Bu yolculuğun en güçlü duraklarından birisi olacağına inancımız tam. Kadim kültürüyle geleneğini koruyan, yerel değerlerini nitelikli metotlarla geleceğe taşıyan bir şehir olan Kayserimizde tüm kurumlarımız bu istikamette çalışmalarını sürdürüyor. Ajansımız da son dönemde özellikle kadın kooperatiflerin desteklenmesi, ürünlerin ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarına destek olunması noktasında destekler veriyor. Bu destekler esnasında valiliğimiz, büyükşehir belediye başkanlığımız, aynı zamanda yerelde ilçelerde belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımızla çok önemli projeler yürütülüyor. Her birine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Kalkına Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek de, Kayseri'nin 36 coğrafi işaretli ürünü olduğunu belirterek; "Anadolu bir keşifler coğrafyası. Bu topraklar tarihin, kültürün, üretimin ve ticaretin neşet ettiği mekandır. Anadolu ilklerin coğrafyası olarak bilinir. İlk hikaye, ilk masal, ilk ticari tabletler bu topraklarda geliştirildi. Böylesine yüksek, zengin zanaat ürünleriyle, yöresel ürünleriyle yüksek potansiyele sahip bir coğrafyanın ürünlerinin markalaşması, ulusal pazarlara erişmesi ve tüm dünyaca bilinmesi oldukça önemli. Bu istikamette Anadoludakiler Projesi geliştirildi. Anadolu'nun bu zengin ürünlerini daha görünür kılmak, markalaşmayla daha üst sınıflara aktarmak ve küresel sahneye çıkartmak için bu proje geliştirildi. Kalkınma ajansları olarak da bu alana yüksek desteklerle ticarileştirmeye gayret ediyoruz. Kayserimiz bu alanda önemli hamleler yaptı, 36 coğrafi işaretli ürünüyle ülkemizde yerel ürünleri temsil ediyor. Umuyorum ki Avrupa Birliği tescilleriyle hak ettiği yerlere ulaştıracak. İnanıyoruz ki Kayseri sucuğu, dünyadaki bütün salam ve sosislerden daha değerli. Kayseri yağlaması inanıyorum ki daha fazla ülkenin topraklarına ulaşacak" diye konuştu. Açılışta konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler; projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Vali Gökmen Çiçek ise, Anadoludakiler Pazarı'nın sadece bir istihdam, satış yapılması için bir imkan olmasının yanında aynı zamanda bir özgüven kazandırdığını dile getirerek projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Vali Çiçek konuşmasında; "Küreselleşme cümlelerinin çok yayıldığı, dünyanın globalleştiği cümlelerinin çok arttığı bir dönemde aslında çok daha önceden başlayan süreçler itibariyle Anadolu'dan üretilen el sanatlarının küçümsendiği, yerel ürünlerimizin aşağılandığı dönemleri hep beraber gördük ve yaşadık. Kiminin daha böyle 'köylülük' sayıldığı, Anadolu'daki tarhananın, lahmacununun bile aşağılandığı dönemleri gördük. Ama çok şükür şimdi Anadolu'da üretilen ürünlerle gurur duyulan, binlerce yıllık kökümüzden gelen kültürün oluşturduğuna inandığımız ve öne çıkardığımız cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Anadolu'daki ürünleri hem öne çıkarma hem de gurur duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Şöyle bir şey dayatılıyordu; çocuklar bebekle oynayacaksa barbie bebek ile oynayacaktı, çünkü bütün dünya bununla oynamanın bir zenginlik olduğunu söylüyordu. Hayır; biz Soğanlı Bebeği seviyoruz, annelerimizin yaptığı Soğanlı bebeği ile gurur duyuyoruz. Anadoludakiler Pazarı'nın sadece bir istihdam, satış yapılması için bir imkan olmasının yanında aynı zamanda bir özgüven kazandırılmak için planlandığını düşünüyorum. Kültürümüzle, ürünlerimizle gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından 3 gün sürecek olan Anadoludakiler Pazarı Kayseri'nin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Daha sonra katılımcılar, pazarı gezerek yöresel ürünler hakkında bilgiler aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadoludakiler Kayseri Pazarı açıldı - Son Dakika

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