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Yaz Kur’an Kursları dolu dolu tamamlandı

Yaz Kur’an Kursları dolu dolu tamamlandı
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Anamur İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları, öğrencilerin mehter, hadis ve voleybol gösterileri sunduğu kapanış programıyla tamamlandı. Programa Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve İlçe Müftüsü Mehmet Fidan katıldı, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anamur İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları, öğrencilerin hazırladığı mehter, hadis ve voleybol gösterilerinin sunulduğu kapanış programıyla sona erdi.

Anamur Spor Salonunda düzenlenen programa Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri, öğreticiler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Yaz boyunca Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alan öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca 'Sabah Namazını 40 Gün Camide Kıl, Bisikleti Kap' projesine katılan öğrenciler ile çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, öğrencilerin 6 haftalık eğitim sürecini hem öğrenerek hem de çeşitli etkinliklerle güzel anılar biriktirerek tamamladıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, ödül takdimi ve duanın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Mehmet Fidan, Durmuş Deniz, Voleybol, Kültür, Anamur, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Kur’an Kursları dolu dolu tamamlandı - Son Dakika

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