Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi İşletilmeye Başlanacak

Yerel

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesinin işletilmesine yönelik taleplerinin kabul edildiğini açıkladı. Kıbrıs-Anamur seferleri için çalışmalara başladıklarını belirten Tuna, yaklaşık iki ay içerisinde seferlerin başlayacağını söyledi.

Anamur'a katma değer katacak projeleri hayata geçirmek için yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Tuna, yapımı 2019 yılında tamamlanmasına rağmen faaliyete geçemeyen Anamur İskelesini çürümekten kurtardıklarını belirtti. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tuna, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek destek ve olurları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında inşa edilerek yapımı tamamlanan ve bu güne kadar atıl vaziyette bekleyen Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesinin bölgemiz turizm, tarım ve ticaret potansiyelinin harekete geçirilebilmesi için Anamur- Bozyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldikten 1 ay sonra başlayıp, 15 aydır sürdürdüğümüz girişimler başarılı olmuştur. Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve Anamur Kaymakamımız Bilal Bozdemir ile birlikte koordineli olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Mersin Valiliğine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına devredilen Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesini ilk etapta 10 yıllığına şirketimize kiralamış ve işletim hakkını almış bulunmaktayız' şeklinde konuştu.

Kıbrıs seferleri için çalışmalar başladı

Yaklaşık 2 ay içerisinde Kıbrıs seferlerinin başlayacağını açıklayan Başkan Tuna, "Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelemizin işletilmesine ilişkin olarak; yolcu giriş ve çıkışları için gerekli tesislerin düzenlenmesi, gümrüklü ve gümrüksüz alanların oluşturulması, yolcu bekleme ve dinlenme alanlarının yapılması, her türlü aracın güvenli bir şekilde yanaşabilmesi ile tesisin tüm donatılarının vaziyet planına göre teşkil edilmesi yatırımlarını yaptıktan sonra yaklaşık 2 ay içerisinde Kıbrıs seferlerimiz başlıyor. Bununla da kalmayarak diğer Akdeniz ülkelerine ticaret ve turizm bağlamında seferler başlatmayı planlamaktayız. Böylece bir cazibe merkezi oluşturulması amaçlanmaktadır. Anamur ve Bozyazı ilçelerimiz ile bölgemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bölgenin turizm, ticaret ve tarım potansiyelinin harekete geçirilmesi amaçlanıyor

Bölgede turizm, tarım ve ticaret potansiyelinin harekete geçirilmesi için girişim başlattıklarına da dikkat çeken Tuna, "Bölgemizin atıl vaziyetteki turizm, tarım ve ticaret potansiyelinin harekete geçirilip dünyaya açılabilmesi için girişim başlattık. Bu girişimin bölgemizin kalkınmasında büyük rol oynayan tarım, turizm ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösterip yüksek katma değer sağlayan vatandaşlarımızın ve üyelerimizin çabaları, ortaklarımızın maddi ve manevi katkıları ve devletimizin destekleri ile büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Bölgenin dünyaya açılan kapısı olacağını belirttiği Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Tuna, "Anamur Ticaret ve Sanayi Odası olarak halkımızdan ve üyelerimizden aldığımız güç ve destekle hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Tuna, Ticaret Bakanlığının da onayı alınarak Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ve Anamurlu iş insanlarının katılımlarıyla Anamur Ticaret ve Sanayi Odası adıyla kurulan şirketin yüzde 10'luk hissesinin odaya ait olduğunu belirterek, "Şirket hesabına yatırılan sermaye taahhüdümüz olan 2 milyon TL'nin tamamı ortaklar tarafından bağış olarak taahhüt edilerek hesabımıza yatırılmış ve şirketimizin hesabına aktarılmıştır" dedi. - MERSİN