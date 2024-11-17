BURSA'da anaokulu öğrencileri Türk Hava Kurumu'nu (THK) ziyaret etti. Öğrenciler hangardaki uçakları yakından görme fırsatı da buldu.
Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, Yunuseli Havaalanı'ndaki hangarda bilgilendirildi. THK eğitimcileri ve öğrencilerinden, uçuş ve uçaklar hakkında bilgi alan öğrenciler, hangarların içerisinde bulunan tek motorlu eğitim uçaklarını inceledi. Öğrenciler uçaklara binerek hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,
Son Dakika › Yerel › Anaokulu Öğrencileri Türk Hava Kurumu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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