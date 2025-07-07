Anaokuluna 3 bin TL ceza, aile itiraz etti - Son Dakika
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Yerel

Anaokuluna 3 bin TL ceza, aile itiraz etti

Anaokuluna 3 bin TL ceza, aile itiraz etti
07.07.2025 11:00
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Kadıköy'de çocuğun ağır kafa travması geçirdiği anaokuluna 3 bin TL ceza kesildi, aile tepki gösterdi.

Kadıköy'de 3 buçuk yaşındaki çocuğun eğitim gördüğü özel anaokulunda kaydıraktan düşerek ağır kafa travması geçirmesine ilişkin, gözetim eksikliği tespit edilen okula sadece 3 bin TL idari para cezası kesildi. Aile, bu karara tepki göstererek itiraz etti.

Kadıköy Suadiye'deki Anabilim Koleji Anaokulu'nda 12 Mart tarihinde yaşanan kazada, 3,5 yaşındaki T.K. isimli çocuk, okul bahçesindeki kaydıraktan kayarken yaklaşık 1.5 metre yükseklikten zemine düşerek ağır kafa travması geçirdi. Kazanın ardından kızlarının durumu 'iyi' olarak bildirilen ve okul yönetimi tarafından düşmenin nedeni 'arkadaşları tarafından itilme' şeklinde açıklanan aile, olayın ciddiyetini fark ederek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. İlk başvurulan özel hastanede beyin kanaması tespit edilmesine rağmen ciddi bir müdahalede bulunulmadı. Endişeleri devam eden ailenin başka bir hastaneye gitmesiyle çocuğun durumunun ciddi olduğu tespit edildi ve devlet hastanesinde acil ameliyata alındı.

Olayın ardından hem okul yönetiminin gözetim eksikliği hem de ilk götürülen hastanede geç müdahale iddiasıyla aile, adli ve idari şikayetlerde bulundu. Soruşturma sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula yalnızca 3 bin TL idari para cezası kesildi. Aile, bu karara tepki gösterdi.

"3 bin lira ceza, vicdansızlık"

T.K.'nin babası Mehmet Oğuz Korkmaz, okulun ihmali nedeniyle çocuklarının hayati tehlike geçirdiğini ve bu cezanın kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Kararda, zeminin uygun olmadığı, gözetim eksikliği ve kamera olmaması gibi tespitler var. Ancak Milli Eğitim, okula ceza olarak 3 bin TL uygun görmüş. Biz de hayretteyiz. Bugün kırmızı ışıkta ihlal yapsanız kat kat ceza yazılan bir yerde çocuğun canına kast ediliyor, hatalı bulunduğu halde kuruma 3 bin lira ceza kesiliyor. Bu çok vicdansız bir karar. Bu karara itiraz ettik. Aile olarak inanılmaz kızgın ve öfkeliyiz. Umarız bu hatadan dönülür. Miktar olarak 300 bin yazsalar da içimizi soğutmayacak ama en alt seviyeden, olayın önemsizmiş gibi gösterilmesini doğru bulmadım. Konunun masumlaştırılması hiç hoş olmadı" diye konuştu.

"Karar, usule ve hukuka aykırıdır"

Ailenin avukatı Onur Gör ise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Özel Öğretim Kurumları mevzuatını hiçe sayarak yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladığını belirtti. Avukat Gör, "Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve adli mercilere başvurularımızı yaptık. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre uygulanabilecek ağır yaptırımlar dururken, sadece asgari sınırdan 3 bin lira ceza kesti. Bu, hem usule hem de hukuka aykırıdır. Mevzuat gereği, ciddi denetim eksikliği olan bu tür durumlarda çok daha ağır idari yaptırımlar ve hatta kurum kapatma cezaları uygulanabilir. Bu nedenle ilgili karara itirazımızı yaptık, süreci takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem anaokulu yönetimi hem de sağlık çalışanları hakkında başlatılan adli soruşturma süreci ise devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anaokuluna 3 bin TL ceza, aile itiraz etti - Son Dakika

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