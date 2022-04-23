ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde 23 Nisan'ı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklar unutulmadı. Hastanede tedavi gören çocukları odalarında ziyaret ederek çocuklara balon ve Türk bayrağı hediye eden hastane yönetimi, bu özel günde koltuklarını da çocuklara bıraktı.

Sağlık alanındaki başarıları kadar sosyal ve çevre alanında hayata geçirdiği projelerle de adından söz ettiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan etkinliklerinde Çocuk Servisi ve poliklinik odaları Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Çocuklarla yakından ilgilenen hastane personeli, onların bayramını kutlayarak, onlara Türk bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler verdi. Bayram kutlamaları nedeniyle hastanede yatan ve tedaviye gelen çocuklar, hastalıklarını unutup bayram sevinci yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşku ve heyecanını hastaneye taşıyan hastane yönetimi, bu özel günde koltuklarını da çocuklara bıraktı. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' sözlerinden yola çıkarak, ANKA Hastanesi olarak sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu hepimizin en asli görevidir. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" dedi. - GAZİANTEP