ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi

23.04.2022 09:48
ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde 23 Nisan'ı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklar unutulmadı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde 23 Nisan'ı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklar unutulmadı. Hastanede tedavi gören çocukları odalarında ziyaret ederek çocuklara balon ve Türk bayrağı hediye eden hastane yönetimi, bu özel günde koltuklarını da çocuklara bıraktı.

Sağlık alanındaki başarıları kadar sosyal ve çevre alanında hayata geçirdiği projelerle de adından söz ettiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan etkinliklerinde Çocuk Servisi ve poliklinik odaları Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Çocuklarla yakından ilgilenen hastane personeli, onların bayramını kutlayarak, onlara Türk bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler verdi. Bayram kutlamaları nedeniyle hastanede yatan ve tedaviye gelen çocuklar, hastalıklarını unutup bayram sevinci yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşku ve heyecanını hastaneye taşıyan hastane yönetimi, bu özel günde koltuklarını da çocuklara bıraktı. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' sözlerinden yola çıkarak, ANKA Hastanesi olarak sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu hepimizin en asli görevidir. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" dedi. - GAZİANTEP

ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi
ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi
ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi
ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi
ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi
ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi
ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi

YORUMLAR
500
Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması Doğanın kalbinde bayram coşkusu Doğanın kalbinde bayram coşkusu

Gaziantep, 23 Nisan, Simurg, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
09:52 AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında "hizmet damgalı pasaport" soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:22 Bağdat Caddesi'nde kaza yolcular araçta sıkıştı, sürücüler birbirini suçladı
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
08:57 Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş
08:54 Bürokraside yeni atamalar: TÜİK başta olmak üzere pek çok yerin üst düzey yöneticisi değişti
08:53 Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek
08:50 Survivor'da yarışmacılar gizlice yemek yemiş! Acun cezayı kesti
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 09:57:58. #1.11#
SON DAKİKA: ANKA'da çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement