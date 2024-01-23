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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 Yılın Projelerini Anlatacak - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 Yılın Projelerini Anlatacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen ve devam eden projeleri Başkentlilere tanıtacak. 27 Ocak Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek olan toplantıda, ulaşımdan altyapıya, eğitimden yeşil alanlara kadar yapılan tüm projeler hakkında bilgi verilecek. Yavaş, ayrıca projelerin maliyetlerini açıklayacak ve yeni dönem Ankara projeleri hakkında da bilgi verecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 Yılın Projelerini Anlatacak
23.01.2024 - 14:46,
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıllık görev döneminde kente kazandırılan yatırım projelerini Başkentlilere anlatacak. 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen "5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" 27 Ocak Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladığı 2019 yılından 2024 yılına kadar Başkentte gerçekleştirilen ve devam eden projelerini Başkentlilere anlatacak.

"5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı", 27 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da Atatürk Spor Salonu'nda Başkentlilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

YAVAŞ, 5 YILINI ANLATACAK

Tanıtım toplantısında; ulaşımdan altyapıya, eğitimden yeşil alanlara kadar Ankara'ya kazandırılan tüm projeler tek tek Başkentlilerle paylaşılacak. Yavaş, Ankara Spor Salonu'nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilecek olan tanıtım toplantısında devam eden projeler hakkında da güncel bilgiler verecek.

Yavaş, gerçekleştirilen projelerin maliyetlerini de açıklarken Başkentlilere yeni dönem Ankara projeleri hakkında bilgiler de verecek.

Kaynak: ANKA
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