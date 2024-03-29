Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahlatlıbel Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi İnşa Ediyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahlatlıbel Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi İnşa Ediyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ahlatlıbel Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi inşa ederek hizmet açmayı planlıyor. Aynı anda dört aile hekiminin hizmet verebileceği sağlık tesisinin nisan ayı içinde hizmete başlaması planlanıyor.

29.03.2024 15:25  Güncelleme: 15:40
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ahlatlıbel Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi inşa ediyor. Aynı anda dört aile hekiminin hizmet verebileceği sağlık tesisinin nisan ayı içinde hizmet açılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını önceleyen projelere imza atmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ahlatlıbel Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi inşa ederek bu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

AYNI ANDA 4 AİLE HEKİMİ HİZMET VEREBİLECEK

Koruyucu hekimlik ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimleri tarafından yürütülen hizmetlerin çok büyük önem taşıdığını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal,şunları söyledi:

"Toplum ve halk sağlığının korunması konusunda yerel yönetimlerin çok önemli görevleri bulunmaktadır. Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı ile yapmış oldukları anlaşma gereğince Aile Sağlığı Merkezi diye tarif ettiğimiz hizmet sunumlarını kiraladıkları yerlerde yerine getiriyorlar. Son zamanlarda biliyorsunuz ekonomik zorluklardan dolayı kiralarda çok ciddi bir artış oldu. Bu sebepten dolayı da aile hekimleri uygun alanlar bulamıyorlar. Bununla ilgili problemleri hem bize vatandaşlarımız hem de muhtarlarımız ilettiğinde Aile Sağlığı Merkezleri yapılması konusunda bir aksiyon aldık hızlıca. Mansur Yavaş belediyeciliği vatandaşın her türlü derdinde, sıkıntısında anında aksiyon alan ve hemen bitiren bir belediyecilik anlayışı… Bu doğrultuda Çankaya ilçemiz Ahlatlıbel Mahallesi'nde 4 aile hekiminin aynı anda hizmet verebileceği bir Aile Sağlığı Merkezi yapıyoruz."

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlarda hazırlanan ve yapımı bitmek üzere olan Aile Sağlığı Merkezinin, nisan ayı içinde hizmete başlaması planlanıyor.

BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Ahlatlıbel Mahallesi Muhtarı Ebru Ersoy, önemli bir sağlık sorununun çözüme kavuşturulmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

"Mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan Aile Sağlığı Merkezimizdi. Burayı mahallemize kazandırmak için çok çabaladık. Bu çabalarımız karşılığında da Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık tesisinin yapımını üstlendi. Bu hizmet mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamda yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahlatlıbel Mahallesi\'nde Aile Sağlığı Merkezi İnşa Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahlatlıbel Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi İnşa Ediyor - Son Dakika

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