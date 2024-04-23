Ankara Büyükşehir Belediyesi Göksu ve Susuz Mahalleleri arasındaki trafik akışını düzenliyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Göksu ve Susuz Mahalleleri arasındaki trafik akışını düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Göksu ve Susuz Mahalleleri arasındaki trafik akışını düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Göksu ve Susuz Mahalleleri arasındaki trafik akışının hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde bağlantılarının sağlanması için çalışmalara başlıyor. İstanbul Yolu Eryaman bağlantı kavşağı için köprülü kavşak ve vadi köprüsü yapılacak. Çalışmalar nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

23.04.2024 10:49  Güncelleme: 10:52
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Göksu ve Susuz Mahalleleri arasındaki trafik akışının hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde bağlantılarının sağlanması için harekete geçiyor. İstanbul Yolu Eryaman bağlantı kavşağı için İstanbul Yolu üzeri giriş kapısı sonrasına gidiş-geliş 8 şeritli, köprülü kavşak ve Göksu tarafına da gidiş-geliş toplam 4 şeritlik vadi köprüsü yapılacak. Çalışmalar nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Yıllardır bölge halkının trafik sorunu yaşadığı Göksu ve Susuz Mahalleleri arasındaki bağlantı için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. 324 milyar 645 milyon ihale bedeli ile yapımına başlanılacak köprülü kavşak ve vadi köprüsü işi nedeniyle 25 Nisan 2024 tarihinden itibaren trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak.

İstanbul Yolu Eryaman bağlantı kavşağı için İstanbul Yolu üzeri giriş kapısı sonrasına gidiş-geliş 8 şeritli, köprülü kavşak ve Göksu tarafına da gidiş-geliş toplam 4 şeritlik vadi köprüsü yapımı işi başlıyor. Köprülü kavşak ve vadi köprüsü yapım işi sayesinde, Göksu ve Susuz Mahalleleri arasında hem trafik akışı hızlanacak hem de güvenli ve kesintisiz şekilde bağlantılar sağlanacak.

25 Nisan 2024 tarihinden itibaren Fatih Sultan Bulvarı'nın Ankara-İstanbul istikametinden ulaşım iki şerit gidiş-geliş olarak sağlanacak. İstanbul-Ankara geliş istikameti ise proje süresince kapalı olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Göksu ve Susuz Mahalleleri arasındaki trafik akışını düzenliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Göksu ve Susuz Mahalleleri arasındaki trafik akışını düzenliyor - Son Dakika
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