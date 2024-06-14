Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin sorunsuz bir tatil geçirebilmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ASKİ 7/24 görev başında olacak. EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları da bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

14.06.2024 13:13
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin sorunsuz bir tatil geçirebilmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ASKİ 7/24 görev başında olacak. EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları da bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili öncesi tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ASKİ 7/24 görev başında olacak.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmesi için EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren otobüs, Metro, Ankaray ve teleferik 16 Haziran 2024 Pazar günü sabah saat 06.00'dan bayramın son günü olan 19 Haziran 2024 Çarşamba günü akşam saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak. EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve internet sitesinden 'www.ego.gov.tr' ulaşılabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü arife gününden itibaren bayram boyunca, Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 adet olmak üzere 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring hizmeti verecek.

Ankara İtfaiyesi de 48 itfaiye istasyonu ve 340 personeli ile bayram boyunca iş başında olacak. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiyeye ihbarda bulunabilecek.

Zabıta ekipleri vatandaşların güvenlik kontrolünün sıkı denetimle sağlandığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) önlemlerini artırarak otobüslerin bagajları, yolcu listeleri ve bilet kontrolü ile firmaların çalışma belgelerini kontrol edecek. AŞTİ'de, 250 güvenlik görevlisi, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi Ramazan Bayramı boyunca 7/24 vardiyalı olarak çalışacak.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise sokak hayvanları için görev başında olacak. Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 7/24, bakım evleri ise 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Ücretsiz hasta nakil araçları da bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek.

Başkentlilerle Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim görevi üstlenen Başkent 153 ise bayramda da vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözüme ulaştırılması için 7/24 çalışacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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