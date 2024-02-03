Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kentin İşlek Noktalarında Yeni Yaya Üst Geçitleri İnşa Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayalar ile sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla kentin işlek noktalarında modern yaya üst geçitleri yapmaya devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 21 yeni üst geçidin yapımını gerçekleştirirken; Mamak, Etimesgut, Keçiören ve Çankaya ilçelerinde toplam 5 üst geçidin inşasına başladı. Kentin 6 farklı noktasına yapılacak üst geçitlerin ise ihale süreci tamamlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayalar ile sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaya üst geçitlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.
Bu amaçla Başkent'e 21 modern yaya üst geçidi kazandıran ve 5 tanesinin yapımına devam eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 6 yeni üst geçidin ise ihalesini gerçekleştirdi.
MODERN, ESTETİK, ASANSÖRLÜ VE YÜRÜYEN MERDİVENLİ ÜST GEÇİTLER
Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik tasarlanan ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Başkentte can güvenliğini de önceleyerek yaya üst geçitlerinin sayısını her geçen gün artırıyor.
Trafiğin hızlı ve yoğun olduğu işlek caddeler ile bulvarlara inşa edilen asansörlü ve yürüyen merdivenli üst geçitlerle bisiklet sürücüleri, engelli vatandaşlar ve yayaların ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Eklenen LED ışıklandırmalarla aydınlatılan yeni üst geçitler daha estetik bir görünüm de kazanıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aralıksız devam eden çalışmaları kapsamında yapımına başlanan 5 üst geçidin bulunduğu noktalar ile ihale süreci tamamlananlar ise şöyle:
-Mamak Turgut Özal-2 Bulvarı ile Hocalı Caddesi Kesişimi
-Etimesgut FSM Bulvarı Şehit Osman Avcı Mahallesi
-Keçiören Yozgat Bulvarı ile 701. Cadde Kesişimi
-Keçiören Yozgat Bulvarı ile 559. Cadde Kesişimi
-Çankaya Turan Güneş Bulvarı Nurçin Sayan İlkokulu Önü
-Mamak Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür İlkokulu Önü (İhale süreci tamamlandı)
- Altındağ Atilla İlkokulu Önü (İhale süreci tamamlandı)
-Yenimahalle Anadolu Bulvarı Üzeri1495. Sokak Kesişimi (İhale süreci tamamlandı)
-Etimesgut Dumlupınar Bulvarı Üzeri Yaşamkent ile Başkent Üniversitesi Kavşağı Arası2 tane (İhale süreci tamamlandı)
-Çankaya Turan Güneş Bulvarı MSB Lojmanları Önü (İhale süreci tamamlandı)
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz'' dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın nedeniyle fabrika alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınla ilgili açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, yangında yaralı ve can kaybı olmadığını, müdahalenin devam ettiğini söyledi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde birçok isimle yollar kiralık olarak ayrılmıştı. Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaştı. Transferi kısa süre içinde açıklanacak olan deneyimli futbolcunun eşi, bir gazetecinin "Lincoln Henrique'nin eşi Ankaragücü'nü istemedi" şeklindeki haberine sert tepki gösterdi.
Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan Defne Joy Foster'ın ölümünün 13. yılında partnerleri Jess Molho ve Jennifer Boyner, duygusal açıklamalar yaparak özlem duygularını dile getirdi.
Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan'ın istifası ile bir dönem daha kapandı. Erkan, görevinde sadece 8,5 ay kaldı. Son 5 yılda, 4 Merkez Bankası Başkanı değişti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Bu değişiklikle birlikte AK Parti döneminde 7'inci kez başkan değişimi yaşandı. Erkan, 3.5 ay görev yapan Naci Ağbal'dan sonra en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim oldu.
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün varlıkları ise 6 milyar 252 milyon TL olarak belirlendi.
Son Dakika › Yerel › Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kentin İşlek Noktalarında Yeni Yaya Üst Geçitleri İnşa Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?