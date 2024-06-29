Ankara Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencilerine pozitif ergenlik programı başlattı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezlerinden destek alan ailelerin ortaokul 5. ve 6. sınıfa devam eden çocuklarına yönelik Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı (PERGEL) uygulaması başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek ön ergenlik dönemindeki çocukların pozitif, sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmayı hedefliyor.

ABB tarafından, Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı (PERGEL) kapsamında; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezlerinden destek alan ailelerin ortaokul 5. ve 6. sınıfa devam eden çocuklarına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek projede görev alacak Üniversitesi son sınıf öğrencileri ile Büyükşehir Belediyesinde görev alan psikolog ve psikolojik danışman personeli için eğitim süreci başladı. Kızılay İzmir Caddesi'nde bulunan 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi'nde başlayan eğitimler 30 Haziran Pazar gününe kadar sürecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, şunları kaydetti:

"PERGEL dediğimiz Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı'yla ilgili çalışmaları Ankara'da ilk defa başlatacağız. Bu programın içeriği ile ilgili olarak ön ergenlik dönemindeki çocuklarımızın pozitif, sosyal ve duygusal anlamda yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bizden destek alan ailelerin ortaokul 5. ve 6. sınıfa giden çocuklarını programımıza dahil etmeyi düşünüyoruz. Bugün üniversitelerimizin değerli hocalarıyla bizim dairemizde görev yapan psikolog ve psikolojik danışman arkadaşlarımız ile üniversitelerin son sınıfında okuyan öğrencilerimizle birlikte eğitici eğitimleri düzenleyeceğiz. Yaz boyunca da bu programa katılan öğrencilerimizi PERGEL Projesi'yle destekleyeceğiz."

Pergel projesi pilot uygulama çalışmaları, yaz döneminde Demetevler ve Mamak Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. 15-20 kişilik gruplar halinde uygulanması planlanan PERGEL, yaklaşık olarak 50 dakika süren 14 oturumdan oluşuyor. - ANKARA