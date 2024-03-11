Ankara Büyükşehir Belediyesi Yazar Okur Buluşması

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) düzenlediği "Yazar Okur Buluşması"nda gazeteci ve yazar Mine Söğüt Başkentlilerle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Genç Akademi Kafe Sıhhiye, "Yazar Okur Buluşması" programlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen son söyleşiye yazar Mine Söğüt konuşmacı olarak katıldı. Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü İthaki Yayınları editörlerinden Ertuğrul Ogan üstlendi.Söğüt, şöyle konuştu:

"Bu tür mekanlardaki sohbetleri ben çok seviyorum ve çok önemsiyorum. Gençlerin geldiği yerler ve daha meraklı, daha ilgili edebiyat seven insanlar tam hedef kitle… O yüzden büyük bir keyif alıyorum. Şehrin yaşayanlar için hem katlanılabilir hem de zevk alınabilir olması için bu tür mekanlar çok önemli. Büyükşehir Belediyesinin çabalarını çok yerinde buluyorum. Aynı şeyi İstanbul'da da görüyorum, İzmir'de de var. Çoğalmasını istiyorum ve sanırım bir süre sonra başka sıkıntıları unutmak için bir araya geldiğimiz ve birbirimizle iletişim kurabildiğimiz rahat mekanlar daha da kıymetli olacak."

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün de programla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Genç Akademi Kafe Sıhhiye'deyiz. Edebiyat buluşmalarımızda bugün ünlü gazeteci-yazar Mine Söğüt'ü misafir ediyoruz. Bu kapsamda hem öğrencilerimize hem Ankaralı vatandaşlarımıza kültür ve edebiyat etkinliğinde ünlü yazarlarla buluşturmayı, kültür ve edebiyat sohbetleri düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu gibi etkinliklerimiz sırasıyla devam edecektir. Diğer Gençlik Merkezleri'miz ve Aile Yaşam Merkezleri'mizde de kültür, edebiyat, sanat ve spor alanlarındaki buluşmalar devam edecektir."