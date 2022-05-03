Ankara Büyükşehir'den Yeni Rekreasyon Alanı: Batı Park İçin İhale Süreci Tamamlandı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir'den Yeni Rekreasyon Alanı: Batı Park İçin İhale Süreci Tamamlandı

03.05.2022 09:28
Ankara Büyükşehir'den Yeni Rekreasyon Alanı: Batı Park İçin İhale Süreci Tamamlandı

Batıkent Kentkoop Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alana dev bir rekreasyon alanı kurulacağını sosyal medya hesapları üzerinden ilk kez duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mızı küresel ısınmaya karşı mücadelede örnek model olarak görüyor, yeşilin sesi ve nefesi olmaya devam ediyoruz” dedi. İhalesi tamamlanan Batı Park Rekreasyon Alanı’nın 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Batıkent Kentkoop Mahallesi'nde atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alana dev bir rekreasyon alanı kurulacağını sosyal medya hesapları üzerinden ilk kez duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'mızı küresel ısınmaya karşı mücadelede örnek model olarak görüyor, yeşilin sesi ve nefesi olmaya devam ediyoruz" dedi. İhalesi tamamlanan Batı Park Rekreasyon Alanı'nın 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent Kentkoop Mahallesi'nde yer alan atıl durumdaki 431 bin 600 metrekarelik alanda iklim pozitif temalı bir parkı Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ihale süreci tamamlanan ve yüzde 80'i yeşil alandan oluşacak olan 'Batı Park Rekreasyon Alanı'nın kurulacağını ilk duyuran isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Başkent'te yeşil alan sayısını artırmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent'te yapacağı iklim pozitif park projesiyle 3 yıl içinde ekolojik ayak izini de azaltmayı amaçlıyor.

Başkentlileri yeni rekreasyon alanı hakkında bilgilendiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ankara'mızı küresel ısınmaya karşı mücadelede örnek model olarak görüyor, yeşilin sesi ve nefesi olmaya devam ediyoruz. Atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alana kuracağımız iklim pozitif temalı Batı Park Rekreasyon Alanı'nı 2023 yılı içinde tamamlayacağız."

Tasarımında doğal malzemelerin kullanacağı park ile gelecek nesiller için örnek bir model de oluşturmayı hedefleyen ABB, yaklaşık 180 bin metrekarelik yeşil alandan oluşacak parka; 300 bin çalı, 40 bin metrekarelik çim ile 80 bin metrekarelik çayır alanı dışında Başkent'in ekolojik şartlarına uyumlu 5 bin 100 adet ağaç dikecek.

PARKTA YÜRÜYÜŞ YOLUNDAN FUTBOL SAHASINA KADAR BİRÇOK ALAN YER ALACAK

Batı Park Rekreasyon Alanı'nda yapılacak 17 kilometrelik yürüyüş yolu, 6 kilometrelik bisiklet parkuru ve spor tesisleri ile Başkentlilerin aktif yaşam ihtiyaçları da karşılanacak.

Başkentlilerin keyifli vakit geçirip bol oksijen alması hedeflenen parkta, 424 adet bisiklet parkı, 2 adet mini futbol sahası, 1 adet profesyonel halı saha, 2 tenis, 2 basketbol, 1 voleybol sahası, 3 bin 800 metrekarelik çocuk oyun alanı, bin 177 araçlık otopark, 5 bin metrekare biyolojik gölet, bin 581 metrekarelik Gençlik Merkezi, bin 598 metrekarelik çok amaçlı salon, bin 542 metrekarelik sergi salonu, 320 metrekarelik çay bahçesi-kafeterya, 673 metrekarelik lokanta, 213 metrekarelik kapalı spor tesisi binası, 17 metrekarelik büfeler, 298 metrekarelik satış birimleri, 450 metrekarelik mescit-wc-yönetim binası ve 189 metrekarelik Kadınlar Lokali yer alacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankara, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir'den Yeni Rekreasyon Alanı: Batı Park İçin İhale Süreci Tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir'den Yeni Rekreasyon Alanı: Batı Park İçin İhale Süreci Tamamlandı - Son Dakika
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