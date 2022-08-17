Ankara'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
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Ankara'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

17.08.2022 04:03
Ankara'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Ankara'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Ankara'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Ekiplerin depremzedeleri kurtardığı tatbikat nefesleri kesti.

Ankara'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yıl yıldönümünde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Ekiplerin depremzedeleri kurtardığı tatbikat nefesleri kesti. Tatbikat, deprem ve afetlere hazırlanmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile gerçekleştirildi. Tatbikata, AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Çevik Kuvvet, TSK DAK Taburu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ekibi, Türk Kızılay, UMKE, 112 Acil Yardım, AKUT Derneği ve ANDA'dan toplamda 262 personel, 45 araç ve 8 arama köpeği katıldı. Tatbikat kapsamında, senaryo gereği Ankara'da meydana gelen bir depremde, vatandaşların binalardan tahliye edilmesi, deprem sırasında çıkan yangınlardan etkilenen ve göçük altında kalan vatandaşlar kurtarılması canlandırıldı. Tatbikat kapsamında arama kurtarma köpekleri enkaz altında kalan depremzedeleri kurtardı. Gerçeği aratmayan tatbikatta saniyeler içerisinde UMKE ekipleri tarafından sahra hastanesi kuruldu. Kurtarılan depremzedeler, sahra hastanesinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2021 Afet Eğitim Yılı'nda afet farkındalık bilgilendirmeleri ile 56 milyon 677 bin 561 kişiye ulaşılmıştı. Geçtiğimiz yıl verilen bu eğitimlerin toplumsal davranış değişikliğine dönüşmesi amacıyla 2022 yılı da Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edilmişti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

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