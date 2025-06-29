Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre saat 08.20'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.62 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ankara'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?