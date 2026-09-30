Ankara\'da 73 yaşındaki Mahmut Topçu iki evi varken otelde yaşadığını öne sürdü

Ankara'da yaşayan 73 yaşındaki Mahmut Topçu, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yaklaşık 1 yıldır iki evine de gidemediğini, otelde yaşadığını söyledi.

Ankara'da emekli olmasının ardından üniversitede tiyatro dersleri veren 73 yaşındaki Mahmut Topçu, eşi ve iki oğluyla yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle yaklaşık bir yıldır evinden uzak kaldığını öne sürdü. Topçu, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hakkında iki kez bir aylık uzaklaştırma kararı verildiğini iddia etti. Uzaklaştırma kararlarında kendisine söz ve savunma hakkı tanınmadığı için mağdur olduğunu savunan Topçu, daha fazla problem yaşamamak için bir yıldır evinden ayrı olduğunu ve iki evi olmasına rağmen otelde kaldığını söyledi. Maddi ve manevi yönden sıkıntı yaşadığını ifade eden Topçu, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

"Karım radyodan bir haber duymuş"

Emekli olarak üniversitede tiyatro derslerine giren 73 yaşındaki Mahmut Topçu, "Geçen yıl karım radyodan bir haber duymuş. 'İnsan içki içiyorsa uzaklaştırılır, vasi tayin edilir, maaşına, evlerine el konulur' diye bir şey duymuş. İki oğlumla da birlik olarak bana 1 ay uzaklaştırma aldırdılar. Ben de yapacak bir şey yok, gittim. Tabii psikiyatrik muayeneden geçtim ama olumlu çıktı sonuç. Ben öyle bir insan değilim. Parklarda yatıp kalkan bir kişi değilim. Ben hala ders vermeye devam ediyorum. Emekliyim ama yine dışarıdan iki sınıfa Hacettepe'de tiyatro dersine giriyorum" şeklinde konuştu.

"2 evim olmasına, birinde karım oturmasına rağmen ben otelde kalıyorum"

Topçu, 1 yıldır eve uğramadığını belirterek, "Eşimin oturduğu evin tapusu benim üzerime. O orada 1 yıldır oturuyor. Ben hiçbir ses çıkarmadım. Babası vefat etmiş, annesi rahatsız. Yine ben kıyamadım. Fakat ikinci eve ben yurt dışından dönmeden 4 ay önce kiracının çıkmasını söyledim. Ben kiraya vermiştim. Bu ev karımla ortak. Şimdi bunlar benden habersiz kiracıyla kontrat yapıp orayı tekrar kiraya vermişler. Kira bedeli aylık 12 bin liraydı, 16 bin lira yapmışlar. O evin fiyatı şu an 30 bin lira. Ben oturacağım diyordum. Karım orada otursun. Orası daha iyi bir ev. Balkonlu, 4 oda. O otursun. Ben de orada oturmaya razıydım ama kiracı da kontratını yapmış ucuz fiyata. Çıkmadı adam. İki kere tartıştık. Ona ihbarname göndereceğim. Avukatım hazırlıyor ama bu uzun bir süreç, 1 yıl sürebiliyor. Şimdi ben 2 evim olmasına ve birinde karım oturmasına rağmen otelde kalıyorum. Günlüğü bin lira. Ben bir emekli insanım. Günde bin lira buraya verirsem ne yiyip içeceğim. Mağdur oluyorum" diye konuştu.

"Burada erkeğe şiddet oluyor"

Kadına şiddete karşı olduğunu da dile getiren Topçu, "Burada da erkeğe şiddet oluyor. Her gidene birinci kere uzaklaştırma alındı, olumsuz çıktı. Şimdi bana bir daha neden uzaklaştırma veriyorsunuz. Bunu da aile mahkemelerinin ve Adalet Bakanlığının dikkatine sunuyorum. Erkeğin de korunması lazım. Ben hiçbir şiddet uygulamış değilim. İki oğlum da birlik oldular" ifadelerini kullandı.

Topçu, pandemi döneminde 65 yaş üstü kişilere yönelik kısıtlamalar nedeniyle sosyal hayatının kısıtlandığını ve bu süreçte alkol kullanımının arttığına yönelik iddiaları da kabul ettiğini söyledi. Yaşlı adam, büyük oğlunun okulu bırakıp eve gelmesinin ardından sorunlar yaşandığını ve bu nedenle aile içindeki problemlerin arttığını dile getirdi. Topçu, son iki yılda ilişkilerinin bozulduğunu ve uzaklaştırma kararının son gelişmelerin ardından geldiğini söyledi.

"Gittim rapor aldım ama şikayetçi olmadım"

Geçmişte eşiyle anlaştıkları zamanların da olduğunu söyleyen Mahmut Topçu, "Karım ilerleyen zamanlarda üzerime yürümeye başladı. Bir kere bana şiddet uyguladı. Ankara Hastanesi'ne gittim rapor aldım ama yine şikayetçi olmadım. Olur dedim, belki benim de hatam var dedim. Bunun dışında belli bir şey olmadı. Ben ilk uzaklaştırmadan 3 ay sonra dedim ki, siz gençsiniz, hata yapabilirsiniz. Ben sizi affediyorum, iletişim kuralım. Benimle hiçbir şekilde iletişim kurmadılar. Sosyal medyaları vardı, kapattılar. Telefonları bende yok. 1 yıldır ne bir mesaj, ne bir kelime, hiçbir iletişimimiz yok. Onun için ben artık bu işi bitirmek istiyorum. Ne diyebilirim ki benimle bir kelime bile konuşmayan insanlara. Ben büyüğüm, ne diyebilirim" dedi.

"Eşle boşanırsın, ayrılırsın biter ama evlatla ayrılamazsın"

Oğulları hakkında da konuşan Topçu, "Eşle boşanırsın, ayrılırsın biter ama evlatla ayrılamazsın. Ama onlar da bir garip. Mal mülk havasına girdiler. Evler bizim olur, maaş bizim olur. Ben böyle yetiştirmedim bu insanları, yetiştirmemeye de çalıştım. Çok üzgünüm, çok üzücü bir durum. Ben 73 yaşındayım, yarına çıkacak mıyım o bile belli değil. Fazla bir şeyimiz de yok yani. İki ev için, zaten birinin yarısı eşimin. Yani neden böyle olsun" şeklinde konuştu.

Karşı taraf iddialar hakkında sessiz kalmayı tercih etti

Topçu'nun eşi ise, iddialar hakkında konuşmayacağını belirterek herhangi bir açıklama yapmadı.