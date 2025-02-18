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Ankara'da Anne Destek Programı Başladı

Ankara\'da Anne Destek Programı Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve AÇEV iş birliğinde, 3-6 yaş arası çocuğu olan annelere yönelik 'Anne Destek Programı' düzenlenmeye başlandı. Program, annelerin ebeveynlik becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

18.02.2025 16:09  Güncelleme: 16:19
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde 3-6 yaş arası çocuğu olan annelere yönelik 'Anne Destek Programı' düzenlenmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile yaptığı iş birliği doğrultusunda 3-6 yaş arası çocuğu olan annelere özel "Anne Destek Programı" düzenlemeye başladı. Program, AÇEV gönüllü eğiticilerinin rehberliğinde, hafta 1 gün 2 buçuk saat olarak düzenlenecek ve toplamda 15 hafta sürecek. Programı tamamlayanlara ise katılım sertifikası verilecek.

Hedef, annelerin çocuğunun sağlıklı gelişimini desteklemesi

AÇEV'in gönüllü eğitimcilerinin rehberliğinde gerçekleşen programda; annelerin, çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemesi, onunla olumlu ilişki kurması ve çocuğun öğrenmesinde yeni deneyimler kazandırması için gerekli bilgilere sahip olmasını sağlayarak ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Çocuklara bakım veren herkese büyük görev düşüyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Altındağ Çocuk Etkinlik Merkezi İdarecisi Saadet Şahin, "Ebeveynliğin güzel ama bir o kadar da zorlayıcı yolculuğunda destek olmak için toplandık. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümesi için çocuklara bakım veren herkese büyük görevler düşüyor. İşte tam da bu noktada 3-6 yaş arası çocuğu olan anneler için Anne Destek Programı devreye giriyor" dedi.

Programın; çocuk gelişimi, sağlıklı iletişim gibi birçok konuya destek olacağını ve rehberlik edeceğini belirten Şahin, "Hep birlikte öğrenecek, deneyimlerimizi paylaşacak ve birbirimize destek olacağız. Unutmayalım, sağlıklı ve güvenli bir ortamda, öğrenmesi desteklenerek yetiştirilen çocuklar mutlu bir toplum demektir. Programa katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Anne Destek Programı için ABB ile iş birliği yapmaktan mutlu olduğunu söyleyen AÇEV Gönüllü Eğitmeni Sema Mısırdalı ise şunları söyledi:

"Anne Destek Programı kapsamında; çocukları gelişimsel açıdan desteklemek üzere anne ve babaları destekleyecek konuları, 15 hafta boyunca her hafta aynı gün ve saatte, 2,5 saat konuşacağımız eğitimler olacak. Mesela sınırlarımızı nasıl koruyacağımıza, çocuklarımıza sorumlulukları nasıl vereceğimize, özellikle çocuk haklarına, anne ve ailevi tutumlara, ebeveyn tutumlarına kadar birçok olumlu davranışları nasıl çoğaltacağız veya zorlayıcı davranışlarda nasıl önlemler alacağımızı konuşacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ankara, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Anne Destek Programı Başladı - Son Dakika

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