Ankara\'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Kayra Hayatını Kaybetti

Ankara'da akranı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kayra Ataman son yolcuğuna uğurlandı.

Etimesgut'ta bir parkta meydana gelen olayda 16 yaşındaki Kayra Ataman, kız arkadaşıyla birlikteyken alkolün etkisinde olduğu iddia edilen Burak E.'nin sözlü tacizine uğramıştı. Ataman'ın tepki göstermesi üzerine büyüyen olaya dahil olan Burak E.'nin 17 yaşındaki oğlu T.E.E., Ataman'ı kalbinden bıçaklamıştı. Olayın ardından kaçan saldırganlar kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden Ataman'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Buradaki işlemlerin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Ataman için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Lise 1. sınıf öğrencisi olan Kayra'nın naaşı, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Burak E.'nin Kayra Ataman'ın yanında gördüğü kişinin oğlunun eski kız arkadaşı olduğu için tepki gösterdiği iddia edildi. - ANKARA