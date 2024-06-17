Ankara'da düzenlenen ÇEVREFEST etkinliğinde Kocaeli Büyükşehir'in İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Ankara'da düzenlenen ÇEVREFEST etkinliğinde Kocaeli Büyükşehir'in İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi yoğun ilgi gördü

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri (ÇEVREFEST) kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi büyük ilgi gördü. Etkinlikte çevre bilincini artırmak, farkındalık oluşturmak ve çevre yönetimi alanında iyi uygulamaları tanıtmak amaçlanmıştır.

17.06.2024 09:46
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Ankara'da düzenlene ÇEVREFEST etkinliğinde Kocaeli Büyükşehir'in İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi çok yoğun ilgi gördü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri (ÇEVREFEST) gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında; çevre bilincini artırmak, farkındalık oluşturmak ve çevre yönetimi alanında iyi uygulamaları tanıtmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü ile İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü olarak açılan stant katılımcıların dikkatini çekti. Türkiye'ye örnek olan İzmit Körfezi Dip çamuru Temizliği Projesi, etkinlikte en çok dikkat çeken projelerin başında yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu stantta Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan "Dip Çamuru Temizliği Projesi" hakkında bilgilendirme yapıldı. Çevre dostu yaklaşımların ve geri dönüşümün önemini vurgulayan, okul öncesi ve özel bireylere sıfır atık farkındalığı amacıyla basılan sesli kitap tanıtıldı. Ayrıca sanal gerçeklik teknolojisi ile hazırlanan "Atık Ayrıştırma Oyunu" ve "İnteraktif Sıfır Atık Filmi" VR gözlükler ile katılımcılar tarafından deneyimlendi. Festival kapsamında ileri biyolojik arıtma tesisleri, su tasarrufu ve geri kazanım suyu projesine yönelik bilgilendirme yapılırken, atık bertaraf yöntemleri, arıtma sistemleri ile enerji yönetimi çalışmaları, çevre ve toplum sağlığı anlatıldı.

Bakan projeye ilgi gösterdi

Türkiye'nin en büyük ve geniş katılımlı çevre etkinliği ÇEVREFEST'te Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, milletvekilleri, bakanlıkların ve belediyelerin bürokratları ve çevre dostları Kocaeli'nin standında ağırlandı, tanıtılan projeler yoğun ilgi gördü. Kocaeli'nin festivaldeki en tatlı sürprizi, yöresel lezzetleri oldu. Stantta Kocaeli'nin meşhur pişmaniyesini ziyaretçilere ikram eden ekip, katılımcıların damaklarında unutulmaz iz bıraktı. Hem lezzetleriyle, hem de çevre dostu yaklaşımlarıyla Kocaeli ekibi, festivalde kendine özgü yer edindi. Festival boyunca 4 gün açık kalan Kocaeli standı, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı ve çevre bilincinin artırılmasında önemli rol oynadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre konusundaki çalışmalarını ve yenilikçi projelerini tanıtarak, sürdürülebilir gelecek için atılan adımlara katkı sağladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da düzenlenen ÇEVREFEST etkinliğinde Kocaeli Büyükşehir'in İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da düzenlenen ÇEVREFEST etkinliğinde Kocaeli Büyükşehir'in İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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