Ankara'da Hanımevlerinde 7 Bin 177 Kadın Yeni Hobiler Kazandı - Son Dakika
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Ankara'da Hanımevlerinde 7 Bin 177 Kadın Yeni Hobiler Kazandı

Ankara\'da Hanımevlerinde 7 Bin 177 Kadın Yeni Hobiler Kazandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen kurslarda eğitim alan 7 bin 177 kadın yeni hobiler kazanarak sosyalleşme fırsatı buldu. Kurslara katılan kadınlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak iş hayatına daha kolay atılma fırsatı elde etti.

29.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 5 Hanımevi'de düzenlenen kurslarda eğitim alan 7 bin 177 kadın yeni hobiler kazanarak sosyalleşme fırsatı buldu.

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 5 farklı mahallede Hanımevleri açıldı. 76 branş ve 307 farklı kursta eğitim gören 7 bin 177 kursiyer, haftanın 5 günü aldıkları eğitimlerle yeni meslek edinme ve yeni hobiler edinme fırsatı buldu. Ayrıca, bu kurslara katılan ve başarılı olan kadınlar, aldıkları eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak iş hayatına daha kolay atılma fırsatı buldu.

Kadınların sosyal yaşama aktif olarak katılmalarının kendileri son derece önemli olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemizin dört bir yanına yeni Hanım Evleri kazandırdık. Kursiyerlerimiz burada, hem yeni arkadaşlıklar ediniyor, hem de aile bütçesine katkı da bulunacak meslekler öğreniyorlar. Hanım Evlerimiz sosyal ve kültürel dönüşümün önemli mihenk taşlarından birini oluşturuyor. Onlar için güzel bir aktivite alanı oluyor. Kadınların kurslarda başarılı işler ortaya koymaları da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Hanımevlerinde; bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, güzel konuşma, diksiyon kursları, takı tasarımı, kazaziye, iğne oyası, kurdele nakışı, mefruşat, dikiş, cilt bakımı, makyaj, aşçılık, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu perspektif resim ve tezhip gibi 76 branşta yüzlerce farklı mesleki ve hobi kursları eğitimi veriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Hanımevlerinde 7 Bin 177 Kadın Yeni Hobiler Kazandı - Son Dakika

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