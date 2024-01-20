 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da hayatını kaybeden polis memuru Karabük'te toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da hayatını kaybeden polis memuru Karabük'te toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Fatma Akın Akıllı, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Akıllı, Gana'da görev yaparken rahatsızlanmış ve Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.

Ankara\'da hayatını kaybeden polis memuru Karabük\'te toprağa verildi
20.01.2024 - 15:07,  Güncelleme: 15:17
Abone Ol

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Fatma Akın Akıllı memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Akıllı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü kadrosunda bağlı olarak Fransa'nın Lyon şehrinde Bulunan İnterpol Genel Sekreterliğinde görevli iken geçici görevlendirme ile 1 yıl önce Gana'ya gönderildi. Burada görev sırasında böcek ısırması sonrası rahatsızlanan Akıllı, Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin 19'uncu günde hayatını kaybeden polis memuru memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi.

Akıllı için Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Akıllı'nın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, İnterpol Başkanı Ahmed Başer Al-Raisi, İnterpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Emniyet Genel Müdürlüğü Dışilişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtorla, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Asım Bulat, Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Faruk Aydın, İnterpol Genel Sekreterliğinde görevli Fransız heyetin yanı sıra kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akıllı'nın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Safranbolu, Karabük, Ankara, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da hayatını kaybeden polis memuru Karabük'te toprağa verildi - Son Dakika


11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:54:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da hayatını kaybeden polis memuru Karabük'te toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement