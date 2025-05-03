Ankara'da ki eğitimcilerden depremzede çocuklara gönül köprüsü - Son Dakika
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Ankara'da ki eğitimcilerden depremzede çocuklara gönül köprüsü

Ankara\'da ki eğitimcilerden depremzede çocuklara gönül köprüsü

Ankara Etimesgut'taki bazı okulların eğitimcileri, Adıyaman'a gönül köprüsünü kitaplar ile kurdu.

03.05.2025 12:48
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Ankara Etimesgut'taki bazı okulların eğitimcileri, Adıyaman'a gönül köprüsünü kitaplar ile kurdu.

Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Ata Anaokulu yürütücülüğünde gerçekleştirilen 'Az geldik; uz geldik; hediyelerimizle geldik' isimli sosyal sorumluluk projesiyle eğitimciler depremzede çocukları yalnız bırakmadı.

Ata Anaokulu, Şehit Ender Alper İlkokulu, Şehit Erkan Tümer İlkokulu, Almina Anaokulu, Gelincik Anaokulu, Ayşegül Tuna İlkokulu ve Şehit Muammer Yalçın Anaokulu öğretmen ve yöneticileri tarafından başlatılan projeye birçok kişi veya kuruluş destek sağladı.

Bağışlanan kitaplar incelendikten sonra 4 bin adet kitap paketlendi. Hikaye kitaplarını öğretmenleri okurken dinlemeleri için minder ve ağızları tatlansın diye horoz şekerler hazırlandı.

Ankara'dan yaklaşık 20 kişilik eğitimci otobüs ile Adıyaman'a geldi. Hazırlanan kitaplar Adıyaman'da depremzede çocukların eğitim gördüğü 25 anaokuluna dağıtıldı.

Depremden etkilenmiş ve dezavantajlı çocukları kitaplarla buluşturmak, öğrencilerde toplumsal duyarlılığı arttırmayı amaçlayan proje ile gönül köprüsü kuruldu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Etimesgut Ata Anaokulu Müdürü Cemal Önder, "Ankara'dan Adıyaman'a gönül köprüsü kurmayı hedefledik. Burada ki çocuklarımızı kitapla buluşturmak, kitabı sevdirmek, kendi öğrencilerimize yardımlaşma duygusunu aşılamaya çalıştık. Çocuklarımıza 4 bin adet kitap getirdik. 25-30 tane okulumuz kitaplarla daha da güzelleşecek. Aynı zamanda horoz şekerlerimiz var, çocuklarımızın ağızları tatlanacak. Hikayelerini dinlerken oturabilmeleri için minderler hazırlandı. Bu minderlerde güzel bir şekilde hikayelerini dinlemiş olacaklar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etimesgut, Ankara, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da ki eğitimcilerden depremzede çocuklara gönül köprüsü - Son Dakika

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