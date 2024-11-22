Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Yemek Hizmeti Başlıyor - Son Dakika
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Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Yemek Hizmeti Başlıyor

Ankara\'da Öğrencilere Ücretsiz Yemek Hizmeti Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yeni hizmete açılan Gençlik Sofraları'nda ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulama 25 Kasım'da başlayacak ve öğrenciler, öğrenci kimlikleriyle bu hizmetten yararlanabilecek.

22.11.2024 15:48  Güncelleme: 15:59
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), öğrenciler için yeni hizmete açılan Gençlik Sofraları'nda ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. "Üniversite Ankara'da okunur" sloganıyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla pek çok uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yeni hizmete açılan Gençlik Sofraları'nda öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasını başlatıyor.

"Öğrencilerimize hem sıcak bir yemek hem de bir umut sunuyoruz"

Öğrenciler için hayata geçirilecek uygulamayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından, "Başkentte geleceğin mimarları gençlerimiz için bir destek daha. Ücretsiz yemek sofralarımızla öğrencilerimize hem sıcak bir yemek hem de bir umut sunuyoruz. 25 Kasım Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında buluşalım. Soframızda yeriniz hazır" notuyla paylaştı.

25 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan uygulamada öğrenciler, T.C. kimlik kartı ve öğrenci kimlikleriyle karekod sistemi üzerinden öğrenci olduklarını teyit ederek bu hizmetten yararlanabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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