Yerel

Ankara'da pankartları sökülen başkan adaylarından tepki

Seçim çalışması için astıkları pankartların koparıldığını gören başkan adayları tepki gösterdi

ANKARA - Ankara'da CHP'li belediyenin olduğu Elmadağ ilçesinde yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin adayları çalışmalarını hızlandırdı. Seçim çalışmaları kapsamında adayların cadde ve sokaklara astıkları pankartlar kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü. Pankartı sökülen Memleket Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Esra Gündoğar Murat ve Bağımsız Türkiye Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Hakan Sarıbıyık, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Memleket Partisi Başkan Adayı Esra Gündoğar Murat olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokratik ortamda tüm partiler gibi ben de ilçemizde rekabet ortamında başkanlık için yarışıyorum. Aday olduğumdan beri hem fiziki hem de sözlü saldırı ve tacizlere maruz kalıyorum. İki gündür bu baskıları yapanlar daha da ileriye gitmiş ve hadlerini aşmışlardır. Memleket Partisi'ne ve ilçemize ait pankartları indirip yırtmışlardır. Şahsıma yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor, gerekli kişiler hakkında şikayette bulunacağımı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi Başkan Adayı Hakan Sarıbıyık ise, "Aday olduğumuz günden bugüne kadar baskılar artmaya başladı. Neden diğer partilerle uğraşmıyorlar da Memleket Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi ile uğraşıyorsunuz? Bizimle uğraşmayı bırakın" dedi.

(HÖ-BC-CC-Y)