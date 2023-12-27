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Ankara'da Şefkat ve Barınmaevi Yeniden Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Ankara'da Şefkat ve Barınmaevi Yeniden Hizmete Açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulus Şefkat ve Barınmaevi, kapsamlı bakım-onarım çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle yeniden hizmet vermeye başlıyor. Şefkat ve Barınmaevi, tedavi olmak için başkente gelen hasta ve hasta yakınlarını ücretsiz olarak misafir ederken, evsiz ve kimsesizlere de barınma imkanı sağlıyor. Yenilenen binalarda yemekhane, dinlenme salonu, mescit ve çamaşırhane gibi hizmetler ücretsiz olarak sunulacak.

Ankara\'da Şefkat ve Barınmaevi Yeniden Hizmete Açılıyor
27.12.2023 - 13:08,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulus Şefkat ve Barınmaevi, yaklaşık bir yıldır süren kapsamlı bakım-onarım çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle yeniden hizmet vermeye başlıyor.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi her vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulus Şefkat ve Barınmaevi, kapsamlı bakım-onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başlıyor.

TEDAVİ OLMAK İÇİN BAŞKENTE GELEN HASTA VE HASTA YAKINLARI ŞEFKATEVİNDE MİSAFİR EDİLİYOR

Tedavi olmak için başka illerden Ankara'ya gelen ve kalacak yerleri olmayan, sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle zorluk yaşayan hasta ve hasta yakınları Büyükşehir Belediyesinin şefkatevlerinde misafir ediliyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki şefkatevleri; Ahmetler, Etlik, Rüzgarlı, Onkoloji ve tadilat işlemleri tamamlanan Ulus olmak üzere toplam 5 noktada misafirlerini ücretsiz olarak ağırlıyor.

BARINMAEVLERİ KİMSESİZLERE SICAK YUVA OLUYOR

Herhangi bir nedenle evden atılan, evini terk eden, sokakta yaşamak zorunda kalan ve barınma imkanı olmayan evsiz ve kimsesizlere barınma olanağı sağlayan Ulus Barınmaevi, ihtiyaç sahiplerine sıcak bir yuva oluyor. Ulus Barınmaevi'nde; yılın 365 günü, 24 saat boyunca kalacak yeri olmayan vatandaşların barınma, yemek ve yıkanma ihtiyaçları karşılanıyor.

ULUS'TAKİ YENİLENEN BİNALAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Vatandaşlardan gelen talep sonrası başlatılan kapsamlı bakım-onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yenilenmiş haliyle hizmet vermeye başlayan Ulus Şefkat ve Barınmaevi; 5 kat ve 27 odadan oluşurken her odada ranza, yatak ve ranza bulunuyor. Merkez binada bulunan yemekhane, dinlenme salonu, mescit ve çamaşırhane ücretsiz olarak hizmet verecek.

"MERKEZİMİZDE VATANDAŞLARIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK MİSAFİR EDECEĞİZ"

Ulus Şefkat ve Barınmaevi'nin en yakın sürede yeniden hizmete başlayacağını dile getiren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulus'taki Şefkatevini ve Barınmaevini yaklaşık bir yıldır bakım ve onarım amaçlı kapatmıştık.Bakım ve Onarım işlemlerini tamamladık nasip olursa bu hafta itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz. Şefkatevlerimiz Ankara dışından şehrimize gelen hasta ve hasta yakınlarını ücretsiz olarak misafir ettiğimiz bir merkezimiz, Barınmaevlerinde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın ifade ettiği gibi Ankara'da hiç kimseyi soğukta bırakma gibi bir düşüncemiz bulunmamakta bununla ilgili biz Ankara'da bulunan vatandaşlarımızdan isteğimiz 153 üzerinden bize bildirmeleri halinde yenilemiş olduğumuz barınmaevinde sokakta kalan vatandaşlarımızı misafir edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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