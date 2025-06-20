Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 169 Zam: AK Parti'den Tepkiler Yağdı

Ankara'da su fiyatlarına zam yapılmasının ardından AK Partili milletvekilleri yapılan zammın çok yüksek olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

Ankara'da suya yapılan yüzde 169'luk zamma AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Ankara milletvekilleri, Mansur Yavaş'ın seçim öncesi verdiği 'Sudan para kazanılmaz' vaadini hatırlatarak, 2019'da 5 lira olan suyun metreküp fiyatının 2025 itibarıyla 156 liraya çıkmasını eleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayı Meclis toplantısında alınan kararla, suya zam yapıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün sunduğu yeni kademe su tarifesi teklifi, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oylarına rağmen CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni düzenlemeyle konutlarda kullanılan suyun metreküp fiyatı 58,06 liradan 156,19 liraya çıkarıldı. Bu artış yüzde 169 oranında olurken, 2019 yılında 5 lira olan su fiyatı baz alındığında toplam artış yüzde 3024'e ulaştı.

Yapılan zamma AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, konu üzerine yaptığı, "'Sosyal belediyecilik' söylemini dilinden düşürmeyen yönetim anlayışı, bugün vatandaşın en temel hakkı olan suya erişimi neredeyse imkansız hale getirmiştir. İddia ettikleri sosyal adalet, 6 yılda su fiyatlarına yapılan toplam yüzde 3024'lük zamda boğulmuştur" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç ise "Son 10 yılda metreküp fiyatını 3,5 TL'den 156 TL'ye çıkartan, Ankaralıya trafikten sonra bir de su zulmünü layık gören, hizmetsizlik anlayışının ve Türkiye'nin en pahalı suyunun Ankara'da olmasının adıdır Mansur Yavaş" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da, "Ankara'da musluktan su değil, zam akıyor. 2019'da 5 lira olan suyun metreküpü, 2025'te tam 156 lira 'Sosyal belediyecilik' söylemini son damlasına kadar kullanan belediyecilik anlayışı suya yüzde 3024 oranında zam yaptı. En temel ihtiyaç olan suya erişim artık lüks" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ise Yavaş'ın geçmiş açıklamalarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Mansur Yavaş göreve gelmeden önce 'Su Allah'ın nimeti, sudan para kazanılmaz' demişti. Bunu dedikten sonra defalarca kez suya zam yaptı. Son zammın oranı yüzde 169. 2019'da 5 TL olan su fiyatı bugün yüzde 3024 artışla 156 liraya ulaştı. Yavaş'ın yaptığı sosyal belediyecilik değil, sömürge belediyeciliğidir!" - ANKARA