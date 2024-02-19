Ankara\'da su taşkınlarına çözüm çalışması

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda Keçiören Belediyesi önünde yer alan Fatih Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan su taşkınlarını ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. 2013 yılında gerçekleştirilen Çubuk Çayı ıslah çalışmaları sırasında yağmur suyu hattının çaya deşarj kısmının tahrip edilmesinden kaynaklanan sorun, ASKİ ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda Keçiören Belediyesi önünde yer alan Fatih Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan sel görüntüsünü ortadan kaldırmak için çalışma başlattı. Ekipler, su taşkınlarına sebep olan sorunun, 2013 yılında gerçekleştirilen Çubuk Çayı ıslah çalışmaları sırasında yağmur suyu hattının çaya deşarj kısmının tahrip edilmesinden kaynaklandığını tespit etti. Tespitin ardından gerçekleştirilen çalışmalarla, tahrip edilen kısmın tekrar Çubuk Çayı'na deşarjı sağlanarak sorun çözüme kavuştu.

Sorunun yaşandığı bölgede inceleme yaparak kazı çalışması başlatan ekiplerin çalışmalarını ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay da yerinde denetledi. Mevcut boru ve yağmur suyu baksı içerisinde kamera ile yapılan incelemede, söz konusu yağmur suyu hattının deşarj bağlantısının olmadığı tespit edildi. Bölgedeki sel taşkınlarının, yağmur suyu hattı çalışmadığı için meydana geldiği anlaşıldı.