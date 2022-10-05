Ankara'da yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk! Kazaya davetiye çıkardılar - Son Dakika
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Ankara'da yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk! Kazaya davetiye çıkardılar

05.10.2022 16:06

Ankara'da bir yolcu minibüsünde klarnet eşliğinde yapılan yolculuk renkli görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşlar müzik eşliğinde yolcuğunu sürdürürken trafiğin tehlikeye atıldığı görüntüler sosyal medyada tepki aldı.

Ankara'da sabah saatlerinde Ostim istikametinde seyir halindeki dolmuşta ilginç anlar yaşandı. Dolmuşta bulunan yolculardan biri tarafından çekilen görüntülerde, zurna çalan bir yolcuya, şoförün direksiyon başındayken arkasını dönüp para attığı görülüyor.

Başkentte kazaya davetiye çıkaran görüntüler! Çalgılı çengili yolculuk yaptılar

ÇALGILI ÇENGİLİ YOLCULUK

Dolmuş şoförü yolculuğuna devam ederken zurna çalan adama eşlik ederek şarkı söyledi. Kazaya davetiye çıkaran görüntülerin kaydedildiği istikametin trafiğin yoğun olduğu bir bölge olması dikkat çekti. Trafiğin tehlikeye atıldığı görüntülerden sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Kaynak: İHA

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk! Kazaya davetiye çıkardılar - Son Dakika

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