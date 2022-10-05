Ankara'da yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk! Kazaya davetiye çıkardılar

Ankara'da sabah saatlerinde Ostim istikametinde seyir halindeki dolmuşta ilginç anlar yaşandı. Dolmuşta bulunan yolculardan biri tarafından çekilen görüntülerde, zurna çalan bir yolcuya, şoförün direksiyon başındayken arkasını dönüp para attığı görülüyor.

ÇALGILI ÇENGİLİ YOLCULUK

Dolmuş şoförü yolculuğuna devam ederken zurna çalan adama eşlik ederek şarkı söyledi. Kazaya davetiye çıkaran görüntülerin kaydedildiği istikametin trafiğin yoğun olduğu bir bölge olması dikkat çekti. Trafiğin tehlikeye atıldığı görüntülerden sosyal medyada büyük tepki topladı.