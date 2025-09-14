Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Berberlere Eğitim Semineri - Son Dakika
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Berberlere Eğitim Semineri

Ankara Pursaklar Belediyesi\'nden Berberlere Eğitim Semineri
14.09.2025 15:51  Güncelleme: 15:56
Pursaklar Belediyesi, 400 berbere 'Anatomik Saç Kesimi ve Sosyal Medya Eğitim Semineri' düzenledi. Seminerde, sosyal medya fenomeni Kadir Alkan, katılımcılara hem saç kesimi hem de sosyal medya kullanımı hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Ankara Pursaklar Belediyesi, 400'e yakın berber için 'Anatomik Saç Kesimi ve Sosyal Medya Eğitim Semineri' gerçekleştirdi.

Ankara Pursaklar Belediyesi, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde 'Anatomik Saç Kesimi ve Sosyal Medya Eğitim Semineri' düzenlendi. Semineri ise sosyal medya fenomeni ve usta berber olan Kadir Alkan sundu. Programa, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, protokol üyeleri ve 400'e yakın berber katıldı. Program, açılış konuşmalarının ardından Alkan'ın canlı olarak saç kesimi yapması ile verilen dersle devam etti.

"Eğitimin önemi bir kez daha kendini gösteriyor"

Her meslekte çıraklık, kalfalık ve ustalık olduğuna değinen Çetin, "Artık çağ o kadar hızlandı ki her şey çok değişkenlik arz ediyor. Bir şeyi öğrendim, tamam işte buraya kadar diyemiyoruz. Beklentiler değişiyor. Bu bütün mesleklerde böyle. Haliyle eğitimin önemi bir kez daha kendini gösteriyor. Şimdi bu başlıkta bir de sosyal medya eğitimi var. Bu başlığı da çok önemsemenizi istiyorum genç arkadaşlarım. Çünkü artık gerçekten alışverişlerin tamamı, hizmet alımları, bilgilendirmeler sosyal medya üzerinden çok fazla oldu. Çok da manipülasyona açık bir alan bu. Dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Artık ustaların da ustası olmak gerekiyor"

Ertuğrul Çetin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çeşitlilik meslekte çok arttı. Gençlerin trend dediği, moda dediği akımlar var. Bunları takip etmek gerekiyor. İşiniz eskisi kadar kolay değil. Eskiden çıraklığını yaptınız, kalfalığını yaptınız, ustalığını yaptınız. Burada bitti işimiz diye bakabiliyorduk. Artık ustaların da ustası olmak gerekiyor. Yenilikler katmak gerekiyor. Bu sadece sizin alanınızda değil, bütün meslek gruplarında bunu görüyoruz. O anlamda eğitimin önemli her fırsatta, her platformda zikreden bir belediyecilik anlayışındayız. Sadece bu alanda değil, bütün alanlarda eğitimin sürekli tekrarlanması, yenilendirilmesi, çağın gereklerine göre tekrar düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Anatomik saç kesimi eğitiminin ardından katılımcılara sosyal medya eğitimi verildi. Ardından program, plaket takdimleri ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Pursaklar Belediyesi, Ertuğrul Çetin, Sosyal Medya, Pursaklar, ankara, Medya, Son Dakika

