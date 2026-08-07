Anne K.İ.'den Yasaklı Madde Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anne K.İ.'den Yasaklı Madde Uyarısı

Anne K.İ.\'den Yasaklı Madde Uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

K.İ., yasaklı madde kullandığı için çocuğunu kaybetti, diğer ebeveynlere uyarıda bulundu.

Aydın'da yaşayan 28 yaşındaki 2 çocuk annesi K.İ. yasaklı madde kullandığı için çocuğu elinden alındı. Yaptığı hatanın farkında olduğunu ve nefsine yenik düşerek yasaklı madde kullandığı için çocuğu elinden alındığını belirten K.İ., çocuklarına düşkün olan anne babaların kendisi gibi hata yapmamasını istedi.

Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 1.5 yıl önce, Diyarbakır'da yaşayan ailesinden aldığı bir acı haber üzerine nefsine yenik düşerek yasaklı madde kullanırken güvenlik güçlerine yakalanan K.İ. isimli kadının 2.5 yaşındaki oğlu devlet tarafından korumaya alındı. Bir süre devlet koruması altında tutulan çocuk daha sora koruyucu aileye verildi.

Geçen süreçte oğluna kavuşmak için yaptığı girişimlerin sonuçsuz kaldığını ve açtığı davayı da kaybettiğini belirten K.İ. isimli anne, "Bir kızım bir de oğlum vardı. Eşimden ayrıldığımız için 5 yaşındaki kızım babasında. Yaklaşık 1.5 yıl önce Diyarbakır'daki ailemden acı bir haber aldım. Bunun üzerine nefsime yenik düşerek bu üzüntü ile yasaklı madde aldım. Bu sırada polise yakalandım. Devlet tarafından da 2.5 yaşındaki oğlum koruma altına alındı. 19 haftalık süremi tamamladım. ve sürekli test veriyorum, yasal süremi tamamladım ve yasaklı madde kullanmıyorum. Bunu her zaman ispatlayabilirim. Ancak çocuğumu o zaman yaptığım hatadan dolayı alamıyorum. Buradan tüm anne-babalara sesleniyorum. Benim gibi çocuğunuzu kaybetmek istemiyorsanız kesinlikle yasaklı maddelerden ve kötü alışkanlıklardan uzak durun" diyerek çocuğuna kavuşmak için tüm yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anne K.İ.'den Yasaklı Madde Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te ’fezleke gizliliği’ tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti Meclis'te 'fezleke gizliliği' tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı

17:33
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:50
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 20:59:14. #7.13#
SON DAKİKA: Anne K.İ.'den Yasaklı Madde Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.