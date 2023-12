Anne sevgisiyle dikilen kıyafetler Gazze'deki çocukları ısıtacak

Osmaniyeli kursiyerler Gazze'deki çocuklar için kıyafet dikti

OSMANİYE - Osmaniye Halk Eğitim Merkezi, Giyim Üretim Teknolojisi alanında düzenlediği kurslarda üretilen el emeği ürünler Gazze'ye gönderiliyor.

Osmaniye'de kadın kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje çerçevesinde, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırlanan projede ülke genelinde halk eğitimi merkezi kursiyerleri, Gazze'de bulunan kadın ve çocuklara mont ve eşofman takımı üretiyor.

Osmaniye Halk Eğitim Merkezi, Giyim Üretim Teknolojisi kursu usta öğreticilerinin tasarımlarını yaptığı ürünler, 23 kadın kursiyer tarafından dikildikten sonra paketleme işlemlerinin ardından Gazze'ye gönderilecek.

Usta Öğretici Esma Doğan, "Hayat boyu öğrenme projesi çerçevesinde, Osmaniye Halk Eğitim Merkezi destekli Rahime Hatun merkezinde bulunan kursumuz ve kursiyerlerimizle birlikte Gazze'ye yapılan yardım projesinde bütün arkadaşlarımızla birlikte kesim, dikim ve paketleme şeklinde ürünlerimizi üretiyor Halk Eğitim merkezlerine teslim ediyor üretmeye de devam ediyoruz. Bu projenin sonlanma aşamasına kadar biz de bu şekilde destekte bulunmak istedik. Halk eğitimde bize bu imkanı verdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Kursiyerlerimizle birlikte onların da fikirlerini alarak eşofman, takımlar, montlar orayı düşünerek oranın daha çok neye ihtiyacı olabilir düşüncesiyle kumaşlar alıp kesimlerimizi yapıp elimizden geleni elimizden gelen desteği bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kayıtlı olarak 33 kursiyer var bu projeye katılan 23 kursiyerimiz var diğerleri mazeret olarak izinli olan kursiyerlerimiz var. Arkadaşlarımızın da bize söylediği duygulara ileteyim size duadan başka hiçbir şey gelmiyor elimizden en azından devlet aracılığıyla bizim Halk Eğitim kurslarımızın belli kurumlarla ne gönderebileceksek onları düşünüp yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken manevi olarak da çok mutlu oluyoruz inşallah ulaşıyordur, diktiğimiz ürünlerle ısındıklarını biraz olsun kendilerini güvende hissettiklerini bildiğimizde biz daha mutlu olacağız inşallah projelerin daha büyümesini bizlerin daha çok katkıda bulunabilmemizi temenni ediyoruz. Biz bir ay boyunca böyle devam ediyoruz ama bize söylerlerse devam edin diye biz sonuna kadar varız yani sadece dikimde değil elimizden ne geliyorsa hanımlar olarak da kursumuz olarak da elimizden gelen desteği yapmaya hazırız" dedi.

"Anne sevgisiyle diktiğimiz kıyafetler onlara daha iyi geleceğini düşünüyoruz"

Kursiyer Nurhan Kurt ise, 'Maneviyat olarak o kadar güçlü hissediyoruz ki şu an öncelikle tabii devletimizin açtığı hayat boyu öğrenme kursu çerçevesinde, Osmaniye Halk Eğitim merkezinde büyük desteğiyle tabii sevgili öğretmenlerimizin de kurs hocalarımızın da yardımıyla gerçekten bu kadar mutlu olmadık, onların acısını bu şekilde biraz olsun paylaşmaya çalışıyoruz. Giyim üzerine çocukların işine yarayacak ürünler genelde onları koruyacak aynı çocuklarımız da ne hissediyorsak onların üzerine gidiyoruz. Kendi çocuklarımız gibi onlara ne gerekse onlara da onu yapmaya çalışıyoruz. Bizim elimizden gelen buydu bunu yaptık ev hanımı olarak evde ne otursaydık bir sosyal medyada uğraşıyorduk, televizyon izliyorduk ama şu an biz gerçekten onların yanında gibi hissediyorum kendimi. "dedi.

Kursiyer Neslihan Kırbaş "Umudumuz savaşın bitmesi yönünde her gün dualar ediyoruz, savaş bitsin diye ama dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyordu. Halk Eğitim merkezimizde bize bu projeden bahsetti çok mutlu olduk bir anne olaraktan yani evlatlarımıza nasıl kol kanat geliyorsak bunları dikerken de sanki onları da koruyormuşuz gibi hissediyorum onları ısıtacak onları hani yuvasındaymış gibi en azından 15 saniyeliğine de olsa bir anne sıcaklığını hissettirecek ürünler dikmeye çalıştık, sevgimizi verdik, yüreğimizi verdik. Bu konuda çok teşekkür ediyorum. Halk Eğitim merkezimize yani en azından kendimi bir şeyler yapmış gibi hissediyorum, para vermek kolay, maddi yönden yardım edebiliriz. 3 lira, 5 lira, 100 lira her neyse ama bizim kendi emeğimizle anne sevgisiyle diktiğimiz kıyafetler onlara daha iyi gelecektir. Bir nebze olsun savaştan hani onlar uzaklaştıracaktır umudumuzu o yönde inşallah savaşta bir an önce biter, dualarımız kabul olur onları sevdiğimizi, yani onları düşündüğümüzü hissettirebiliriz" diye konuştu.

Kursiyer Nazan Savaş, 'Hocalarımız bunu söylediğimde çok sevindim orada bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. Biz de bir deprem yaşadık çok acılar yaşadık kıyafetleri dikerken hep o acıları düşünerek onların da yaşadığı çok büyük acı bir olunca dua ediyoruz. Bizim acılarımız sarıldığı gibi onların da acılarını sarılmasını istiyoruz. Savaşında bir an önce bitmesini istiyoruz. Bizim elimizden ev hanımı olarak ancak bunlar geliyor. Bu kıyafetleri dikerken onların acılarına ortak olmayı düşündük, onların acılarını hissederek diktik üzüldük ama bir yandan da mutlu olduk belki birazcık ısınırlar bir anne olarak bizimde çocuklarınız var, bunları dikerken hem acı hem mutluluk çok farklı şeyler hissettik" dedi.