Antakya\'da Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 'Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli bireyler doyasıya eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında 'Engelliler Haftası' sebebiyle program düzenlendi. Antakya ilçesi Çocuk Evler Sitesi'nde düzenlenen programda depremzede engelliler doyasıya eğlendi. Depremzede engellilerin hazırladıkları dans gösterileriyle etkinlikte görsel şölen oluştu. Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il protokolü ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

"Her bir bireyimizle daha mutlu bir hayatı hep birlikte kuracağız"

Program açılışında konuşan Vali Mustafa Masatlı, "Her bir bireyimizle daha mutlu bir hayatı hep birlikte kuracağız. Depremlerde uzvunu kaybeden engelli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm engellileri en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY