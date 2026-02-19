Hatay'ın En Canlı Pazarında Esnaf Kanalizasyon Kokusuna İsyan Etti: Müşteri Kokudan ve Görüntüden Burada Duramıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'ın En Canlı Pazarında Esnaf Kanalizasyon Kokusuna İsyan Etti: Müşteri Kokudan ve Görüntüden Burada Duramıyor

19.02.2026 09:32  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem sonrası ayakta kalan pazar yerlerinden biri olan Antakya Eski Sebze Hali, 15 gündür süregelen kanalizasyon patlağı sorunu nedeniyle esnaf ve müşteriler zor durumda. Ramazan'da beklenen hareketlilik, kötü koku ve atık su nedeniyle engelleniyor.

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Deprem sonrası Antakya'nın ayakta kalan ticaret yerlerinden Eski Sebze Hali, 15 gündür devam eden ve çözüm bulunmayan kanalizasyon patlağı sorunu yaşıyor. Ramazan hareketliliği bekleyen esnaf, koku ve atık su nedeniyle müşterilerin pazara giremediğini belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Tayfur Sökmen Caddesi'nde bulunan Eski Sebze Hali, deprem sonrası kentin ayakta kalan ve hareketliliğini sürdüren nadir pazar yerlerinden oldu. Yüzlerce esnaf için geçim kaynağı olan, birçok Hataylının ise temel gıda ihtiyacını karşıladığı pazar yeri altyapı ve üstyapı sorunlarıyla mücadele ediyor.

Yaklaşık 15 gündür sokakta açıkta akan ve pazarın büyük bölümüne yayılan kanalizasyon atığı esnafı da yurttaşları da mağdur ediyor. Ramazan alışverişi nedeniyle çarşıda kısmi hareketlilik yaşandığını belirten esnaf, kötü koku ve atık su nedeniyle vatandaşların alışveriş yapmaktan kaçındığını ifade ediyor.

Pazar yerinin geçen ay esnafa alternatif yer gösterilmeden boşaltılmak istendiği ancak tepkiler üzerine bu kararın durdurulduğu öğrenildi. Bununla birlikte pazar yerinin altyapı ve üstyapıya ilişkin sorunları hala çözülebilmiş değil. Kanalizasyonun patlaması sonucu oluşan sağlıksız koşullarda ürünlerini satmak zorunda kaldıklarını belirten bir esnaf, hem kendi sağlıklarının hem de vatandaşların sağlığının tehlikede olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"İnşaata gitsek bizi duvar ustası diye işe alırlar. Burada sorun çok. 'Asfalt döktük' dediler, yağmur yağdığı zaman her taraf çamur. Kanal iki günde bir patlıyor. Sürekli çağırıyoruz. 'Arıza kaydı oluşturuldu' diyorlar ama gelen, giden yok. Acaba bu belediye nerede çalışıyor? Bu kadar sorunlar burada."

Başka bir pazar esnaf ise koku, sağlıksız ve hijyenik olmayan görüntü nedeniyle satışlarının düştüğünü belirterek, "Biz burada çalışan bir esnafız. Eski Sebze Hali arkasındayız. Şu hali görüyorsunuz. Rögar kapağımız, suyumuz, sebzeler, gıdalar hepsi bir arada. Kanalizasyon buradan başlıyor Saka Hamamı'nın girişine kadar. Biz bu sorunun acilen çözülmesini istiyoruz. Satışımızı yapamıyoruz. Gelen müşteri kokudan ve görüntüden burada duramıyor. Tabii ki onlar da haklı. Ama mümkünse belediyemiz veya büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Antakya, Ekonomi, Deprem, Hatay, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'ın En Canlı Pazarında Esnaf Kanalizasyon Kokusuna İsyan Etti: Müşteri Kokudan ve Görüntüden Burada Duramıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:52
Taraftarlar kara kara düşünüyor Galatasaray’ı bekleyen zorlu süreç
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:19
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:26:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Hatay'ın En Canlı Pazarında Esnaf Kanalizasyon Kokusuna İsyan Etti: Müşteri Kokudan ve Görüntüden Burada Duramıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.