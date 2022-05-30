Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret - Son Dakika
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Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret

30.05.2022 13:51
Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, komite üyeleri ve işadamlarından oluşan heyet Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, komite üyeleri ve işadamlarından oluşan heyet Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası heyetini KAYSO'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, misafirlere Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri sanayisi hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin daha çok üretemeye, daha çok ihracat yapmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Bunun içinde sanayinin eksiklerini tam manası ile biliyor olmamız lazım. Bu anlamda Odamız bünyesinde Yeşil Dönüşüm Ofisi, Verimlilik Ofisi ve ihracata yeni başlamak isteyenler için İhracat Destek Ofisimiz var. 2020 yılında kurduğumuz ve Oda olarak bizimde iştiraki olduğumuz Kayseri Model Fabrikamız var. Türkiye'de toplam 8 tane model fabrika biride Kayseri'de. Bu güne kadar yaklaşık 60 firmamız model fabrikadan eğitim aldı ve inanılmaz memnuniyet var. Şuanda çevre iller dahil çok ciddi talepler alıyoruz. Dolayısı ile hem ürün çeşitliliği, hem pazar çeşitliliği he de verimlilik anlamında sanayide gidecek çok yolumuz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Oda ve Borsalar olarak şehirlerin ve Türkiye'nin kalkınması için el ele vererek daha çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde bunu da başaracak güçte olduklarını söyledi.

Kayseri Sanayi Odası'nda olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, "Kayseri Anadolu'nun en misafirperver şehirlerinden birisidir. Çok güzel ve çok hızlı gelişen bir ilimizdir. Bizi burada en güzel şekilde misafir eden Büyüksimitci Başkanımız nezdinde tüm yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Antakya sanayisi hakkında bilgiler veren Başkan Çinçin, Antakya'nın gelişip kalkınması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. - KAYSERİ

Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret
Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret
Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret
Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret
Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret - Son Dakika


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