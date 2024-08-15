Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili açıklama yaptı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen yıl hepimize yaşatılmak istenen olumsuzluklara rağmen, bu yıl yeniden en iyisini yapmak bizim görevimizdir, bunun bilinmesini isterim" dedi.

Antalya Büyükeşhir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 5-12 Ekim arasında gerçekleştirilecek 2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili yaptığı açıklamada tüm sinema emekçilerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Büyük bir özen ve büyük bir özveri ile hazırlandığımız 2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali'mize, son 10 yılın en yüksek sayıda film başvurularını yaparak gösterdikleri ilgi ve destek için öncelikle sinema emekçilerimize teşekkür ederiz. Antalya'mızın ve ülkemizin en önemli marka değerlerinden biri olan festivalimizi, geçtiğimiz yıl tamamlamak için büyük gayret göstermemize rağmen üzülerek gerçekleştiremedik. Geçen yıl hepimize yaşatılmak istenen olumsuzluklara rağmen, bu yıl yeniden en iyisini yapmak bizim görevimizdir, bunun bilinmesini isterim. Bu nedenle festivalimizi geliştirmek, tüm ülkenin göz bebeği haline getirmek için tüm adımlarımızı attık ve festivalimizi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema sektörümüzle birlikte yapma kararı aldık. Bu vesile ile tüm sinema emekçilerini, tüm sinemaseverleri, Antalya Altın Portakal Film Festivali'mizin kapsayıcı şemsiyesi altında buluşmaya davet ediyorum. 2024 Altın Portakal Film Festivali'mizde #hikayemizbirlikte yarınlara uzanacak biliyorum."