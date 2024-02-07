Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Bisiklet Turu\'nun Tanıtım Toplantısına Katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) tanıtım toplantısına katıldı. Antalya'yı bisiklet camiasında çok önemli bir noktaya getireceklerini söyleyen Böcek, ulusal ve uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek, 13 kilometre uzunluğundaki Alanya- Gazipaşa bisiklet yolunun tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.
Başkan Böcek, yarın başlayacak ve 11 Şubat'a kadar sürecek 5. Antalya Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısına katıldı. Akra Barut Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Böcek, 16 ülkeden 25 bisiklet takımının ve 175 bisiklet kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirilecek bisiklet turunda yarışacak sporculara başarılar diledi.
Antalya'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile turizm sektörüne ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Böcek, şöyle konuştu:
"İklimi, doğası, ulaşım imkanları, nitelikli konaklama tesisleri ve spor olanakları bakımından Antalya sporculara ve spor takımlarına önemli avantajlar sunmakta. Antalya'mız, başta futbol ve golf turizmi olmak üzere birçok spor branşına ev sahipliği yapan önemli bir spor şehridir. Antalya artık spor dallarına bisikleti de eklemiştir."
Başkan Böcek, dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet takımlarının Antalya'da uzun süreli kamplar yaptığını belirterek, şöyle devam etti:
"İlerleyen dönemde bu kamp sayıları daha da artacaktır. Geçen yıl bisiklet sporu kapsamında 80 ülkeden yüzlerce takım ve 2 bin 800 sporcu Antalya'mızda kamp yapmıştır. Bu nedenle Tour Of Antalya'ya sahip çıkmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu yarış bizim bisiklet dünyasındaki yüzümüz, spor turizmindeki değerimizdir."
BİSİKLET DOSTU ŞEHİR HEDEFİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hem amatör hem de profesyonel anlamda bisiklet dostu bir şehir hedefiyle daha fazla ön plana çıkmayı önemsediklerini aktaran Böcek, "Coğrafi şartları, iklimi ve birbirinden güzel rotaları ile Antalya'mızı bisiklet camiasında çok önemli bir noktaya getireceğimize inanıyoruz" dedi.
ALANYA-GAZİPAŞA BİSİKLET YOLU TAMAMLANMAK ÜZERE
Başkan Böcek, vatandaşların ulaşımlarını bisiklet ile sağlamaları, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi adına bisiklet yol ağlarını genişletmeye devam ettiklerini belirtti. Alanya ve Gazipaşa ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolunda, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapması, doğa ve deniz turizmini hareketlendirmesi amacıyla hayata geçirilen 13 kilometre uzunluğundaki Alanya-Gazipaşa bisiklet yolunun tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.
Konyaaltı 2. Etap Sahil Yolu, Boğaçayı Rekreasyon Alanı, 100. Yıl Yaşam Alanı, Altıntaş Kentsel Dönüşüm gibi yeni proje alanlarına bisiklet yollarını dahil ettiklerini dile getiren Böcek, "Hizmete açmayı planladığımız yeni bisiklet yollarının yanı sıra verdiğimiz bisiklet kullanma eğitimleri, hayata geçirdiğimiz doğa bisiklet yolu parkurları, toplu taşım araçlarına taktırdığımız bisiklet taşıma aparatları ve benzer çalışmalar ile vatandaşlarımıza bisiklet sevgisini aşılamak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek gayretindeyiz" diye konuştu.
Böcek, konuşmasının sonunda Antalya Bisik Turu'nun kent için önemli bir spor organizasyonu haline gelmesinde katkı sunanlara teşekkür ederken, yarışmaya katılacak tüm sporculara başarılar diledi.
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