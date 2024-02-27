Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi\'ni Açtı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) açtı. Başkan Böcek, "Türkiye İttifakı olarak azimle, gururla 5 yıl daha istiyoruz. Antalya'da sizlere hizmet etmek bu Yörük çocuğunun boynunun borcudur. Ben sözümü Elmalı'ya verdim, Antalyalılara verdim. Aynı azim kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Böcek, Elmalı Belediye Başkanı ve Adayı Halil Öztürk ile Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. SKM açılışına, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve Milletvekili Hasan Subaşı, ilçe başkan ve adayları, meclis üyeleri ve adayları, muhtarlar, sivil toplumun temsilcileri ile çok sayıda Elmalılı katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Elmalı'da 5 yılda yapılan hizmetlerin anlatıldığı film izlendi.

Açılışta Başkan Böcek, 5 yıl önce Elmalı'ya ne söz verdiyse yapmış olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Siyasi hayatı boyunca önce Allah'a sonra halka hesap verdiğini belirten Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Hasan Subaşı ağabeyimi görünce geçmişe gittim. Subaşı abimin başkanlığı döneminde Anavatan Partisi olarak biz iktidardaydık ama işbirliği içinde hizmet ederdik. O dönemin siyasetini arar durumdayız. Şimdi bir proje yapmaya çalış hemen tahsisi iptal ederler, yaptırmazlar. O dönemde kimse kimseyi ötekileştirmiyordu. Şimdi durum böyle değil. Son zamanlarda siyasetle ilgili konuşulanlara hepimiz üzülüyoruz."

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi çalışanlarına da teşekkür eden Başkan Böcek, "Bizler milletimizin parasını, milletimize harcamaya devam edeceğiz. Bizden önceki tüm belediye başkanlarına Antalya'ya ve Elmalı'ya çivi çakan herkese teşekkür ediyoruz. Daha doğrusunu daha iyisi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde 19 ilçe belediyesini de kendi partisinden göreceğini söylediğini hatırlatan Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak siyasette bazı durumlarda yaşamıyor değiliz. Turizm Bakanı arıtma yapıyoruz diyor ancak Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle diyemiyor. Oysa atık su gelirini veriyoruz. Kimse babasının parasını harcamıyor. Kemer'de arıtma yapıyoruz. Kemer'deki atıksu gelirimizin yüzde 27'sini veriyoruz. Bir sefer ağzından Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle demiyor. Biz hizmeti halkımız için yapıyoruz. Bu vesileyle 5 yıl boyunca çalışmalarımızda destek olan herkese teşekkür ederim. Türkiye İttifakı olarak azimle gururla 5 yıl daha istiyoruz. Antalya'da sizlere hizmet etmek bu Yörük çocuğunun boynunun borcudur. Ben sözümü Elmalı'ya verdim. Antalyalılara verdim. Aynı azim kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Elmalı Belediye Başkanı ve Adayı Halil Öztürk de Böcek'e 5 yıl boyunca Elmalı'ya yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"5 yıl önce Sayın Başkan Elmalı'da en acil ne ihtiyacın var diye sordu. Elmalı'nın en büyük ihtiyacı otogardı. Göreve gelir gelmez otogarı kazandırdı. Ardından, Elmalı'nın ihtiyacı olan pazar yeri ve otopark projesini devam ettirdik. Köylerimizde hizmete başladık. Bin 250 kilometre stabilize yol, 250 kilometre asfalt döktük hala devam ediyoruz. 15 kilometre sıcak asfalt yaptık. 50 yıllık asbestli su içiyorduk. Muhittin Başkan'ım ASAT ile birlikte asbestli boruları değiştirdi. Enerya ile görüşerek 2029'da gelmesi planlanan doğal gazı Elmalı'ya getirdi. 4 ay gibi kısa sürede ana caddemizin altyapısı bitirdi. Doğal gazı döşendi, içme suyu boruları değiştirildi, sıcak asfaltı döküldü, kaldırımları yapıldı, cadde boyu aydınlatması yapıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Minnettarız."

Konuşmaların ardından Elmalı Belediye Başkanı Öztürk, Böcek'e çiçek takdim etti. Daha sonra tüm protokol üyeleri ve katılımcılar sahnede kurdele keserek, Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.