Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi\'ni Açtı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) açtı. Başkan Böcek, "Türkiye İttifakı olarak azimle, gururla 5 yıl daha istiyoruz. Antalya'da sizlere hizmet etmek bu Yörük çocuğunun boynunun borcudur. Ben sözümü Elmalı'ya verdim, Antalyalılara verdim. Aynı azim kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Böcek, Elmalı Belediye Başkanı ve Adayı Halil Öztürk ile Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. SKM açılışına, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve Milletvekili Hasan Subaşı, ilçe başkan ve adayları, meclis üyeleri ve adayları, muhtarlar, sivil toplumun temsilcileri ile çok sayıda Elmalılı katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Elmalı'da 5 yılda yapılan hizmetlerin anlatıldığı film izlendi.
Açılışta Başkan Böcek, 5 yıl önce Elmalı'ya ne söz verdiyse yapmış olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Siyasi hayatı boyunca önce Allah'a sonra halka hesap verdiğini belirten Başkan Böcek, şunları söyledi:
"Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Hasan Subaşı ağabeyimi görünce geçmişe gittim. Subaşı abimin başkanlığı döneminde Anavatan Partisi olarak biz iktidardaydık ama işbirliği içinde hizmet ederdik. O dönemin siyasetini arar durumdayız. Şimdi bir proje yapmaya çalış hemen tahsisi iptal ederler, yaptırmazlar. O dönemde kimse kimseyi ötekileştirmiyordu. Şimdi durum böyle değil. Son zamanlarda siyasetle ilgili konuşulanlara hepimiz üzülüyoruz."
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi çalışanlarına da teşekkür eden Başkan Böcek, "Bizler milletimizin parasını, milletimize harcamaya devam edeceğiz. Bizden önceki tüm belediye başkanlarına Antalya'ya ve Elmalı'ya çivi çakan herkese teşekkür ediyoruz. Daha doğrusunu daha iyisi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde 19 ilçe belediyesini de kendi partisinden göreceğini söylediğini hatırlatan Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ancak siyasette bazı durumlarda yaşamıyor değiliz. Turizm Bakanı arıtma yapıyoruz diyor ancak Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle diyemiyor. Oysa atık su gelirini veriyoruz. Kimse babasının parasını harcamıyor. Kemer'de arıtma yapıyoruz. Kemer'deki atıksu gelirimizin yüzde 27'sini veriyoruz. Bir sefer ağzından Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle demiyor. Biz hizmeti halkımız için yapıyoruz. Bu vesileyle 5 yıl boyunca çalışmalarımızda destek olan herkese teşekkür ederim. Türkiye İttifakı olarak azimle gururla 5 yıl daha istiyoruz. Antalya'da sizlere hizmet etmek bu Yörük çocuğunun boynunun borcudur. Ben sözümü Elmalı'ya verdim. Antalyalılara verdim. Aynı azim kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz."
Elmalı Belediye Başkanı ve Adayı Halil Öztürk de Böcek'e 5 yıl boyunca Elmalı'ya yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, şunları dile getirdi:
"5 yıl önce Sayın Başkan Elmalı'da en acil ne ihtiyacın var diye sordu. Elmalı'nın en büyük ihtiyacı otogardı. Göreve gelir gelmez otogarı kazandırdı. Ardından, Elmalı'nın ihtiyacı olan pazar yeri ve otopark projesini devam ettirdik. Köylerimizde hizmete başladık. Bin 250 kilometre stabilize yol, 250 kilometre asfalt döktük hala devam ediyoruz. 15 kilometre sıcak asfalt yaptık. 50 yıllık asbestli su içiyorduk. Muhittin Başkan'ım ASAT ile birlikte asbestli boruları değiştirdi. Enerya ile görüşerek 2029'da gelmesi planlanan doğal gazı Elmalı'ya getirdi. 4 ay gibi kısa sürede ana caddemizin altyapısı bitirdi. Doğal gazı döşendi, içme suyu boruları değiştirildi, sıcak asfaltı döküldü, kaldırımları yapıldı, cadde boyu aydınlatması yapıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Minnettarız."
Konuşmaların ardından Elmalı Belediye Başkanı Öztürk, Böcek'e çiçek takdim etti. Daha sonra tüm protokol üyeleri ve katılımcılar sahnede kurdele keserek, Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni Açtı - Son Dakika
İl Spor Güvenlik Kurulu, Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı il ve ilçelerde ise yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 32 dereceyi gördü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde zabıta memuru Erdal Vuran kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle tartışma yaşadığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Kanmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Erdal Vuran gözaltına alındı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını hatırlatıyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in övgüsünü kazandı. Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimini ve başarısını takdir etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?