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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike ve Kumluca'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. "Finike Nehir Kenarı Rekreasyon Projesi" ile tüm halkın kullanımına açık seyir terasları yapacaklarını anlatan Başkan Böcek, gondol turları ile ilçe turizmine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Finike Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Geyikçi ile Finike'de esnaf ziyareti yaptı. Esnafa hayırlı işler dileklerini iletip destek isteyen Başkan Böcek, vatandaşlara Finike'ya kazandırdığı hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri anlattı.

5 yıl önce Finike'ye ne söz verdilerse yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Finike merkezindeki kanalizasyon sorununu çözdük. 'Kentler meydanları ile anılır' dedik ve Finike'mize yakışır bir kent meydanı kazandırdık. Bunun yanında Eroğlu Nuri Cami yapımını tamamladık. Asfaltsız yol bırakmadık. Bir 5 yıl daha kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"GONDOL TURLARI İLE TURİZME KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Finike'ye yeni dönemde kazandıracağı projeler hakkında da bilgi veren Başkan Böcek, özel peyzaj projeleri ile Akçay'a yeni bir görünüm kazandıracaklarını söyledi. Nehir kıyısında tüm halkın kullanımına açık seyir terasları ve gondol iskelesi yapacaklarını aktaran Başkan Böcek, "Finike Nehir Kenarı Rekreasyon Projesi ile halkımızın ve turislerin bölgeyi kullanımındaki katılım oranını artıracağız. Gondol turları ile turizme katkı sağlayarak, kentimize hareketlilik getireceğiz" diye konuştu.

ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKI VEREN PROJELER

Finike'ye kuracakları alabalık tesisiyle istihdama katkı sağlayacaklarını dile getiren Başkan Böcek, alabalık yetiştiriciliğini yaygınlaştıracaklarını aktardı. Böcek, üreticinin ürünlerini uygun şartlarda depolamasını sağlamak için üretimin yoğun olduğu doğu ve batı bölgelerinde soğuk hava depoları kuracaklarını anlattı. Başkan Böcek, kuracakları Biyolojik Mücadele Üretim Tesisi ile üretimin girdi maliyetini azaltarak ve kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele yöntemleri kullanarak temiz gıdaya erişimi destekleyeceklerini kaydetti.

KUMLUCA STADYUMU'NU İNCELEDİ

Başkan Böcek, ardından Kumluca'yı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla selamlaştı. Yapımında sona gelinen ve tribün koltukları monte edilen Kumluca Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmaları yerinde gören Başkan Böcek, projeyle Kumluca'nın başta güreşler olmak üzere sportif ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağı modern bir stadyuma kavuşacağını söyledi.