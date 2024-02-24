Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazipaşa Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin Açılışını Yaptı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Gazipaşa Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Ali Yılmaz ile Gazipaşa Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Gazipaşa'nın 53 mahallesine yapılması gereken ne varsa yaptıklarını yapmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, Gazipaşa Belediyesi ile birlikte ilçeye stadyum kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Gazipaşa Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Ali Yılmaz'ın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışa, CHP İl Başkanı Nail kamacı, CHP Antalya milletvekilleri, ilçe başkanları, başkan adayları, meclis üyeleri ve adayları, muhtarlar, muhtar adayları, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde Gazipaşa Belediyesi'nin geçmiş 5 yılda yaptığı hizmetlerin anlatıldığı film izlendi.

HERKESİN BAŞKANI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, 'Herkesin Başkanı' sloganları ile sahneye çıkarak Gazipaşa halkına seslendi. Başkan Böcek, 5 yıl önce Başkan Mehmet Ali Yılmaz ile yine Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'ndan halka seslendiklerini hatırlatarak, "Gazipaşa'dan Kaş'a kadar ne söz verdiysek fazlasını yapacağımıza söz vermiştik. Bize oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımızı söylemiştik. Sözlerimizi yerine getirdik. 5 yıllık süreç içerisinde başımıza gelmeyen kalmadı. Kovid, sel, deprem, ekonomik kriz, hükümet krizi… Hükümet nezdinde söylüyorum, Biz destekten vazgeçtik köstek olmasınlar yeter" dedi.

"HALKA YÖNELİK HİZMET ETTİK"

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak bugünlere geldiklerini anlatan Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"Ranta değil halka yönelik projeler yapan bir kardeşinizim. Biz yaptıklarımızın hesabını halka veriyoruz. 5 yıllık sürede Gazipaşa'da belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla, 53 mahallemizde vatandaşların talepleri doğrultusunda yapmamız gereken ne varsa yaptık. Antalya genelinde 3 bin 311 km içme suyu çalışması yaptık. Çünkü istedik ki, halkımız, 1970 yılında yapılan asbestli borulardan su içmesin, sağlıklı borulardan su içsin istedik."

"STADYUM YAPACAĞIZ "

Gazipaşa'nın bir tarım ilçesi olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, aynı zamanda bir turizm ilçesi olması için de çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Bir tarafta tarım bir tarafta turizm olacak. Pazar yeri yapmak istedik plandan dolayı yapamadık. Stat istiyorsunuz. Şimdi Kumluca'ya yapıyoruz. Buraya da Mehmet Ali Başkanımla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi olarak stadyum yapacağız. Çünkü işimiz gücümüz Gazipaşa, işimiz gücümüz Antalya ve Türkiye olacak" diye konuştu.

"AZİM VE GURURLA 5 YIL DAHA..."

Bugüne kadar hizmetlerinde kimseyi ötekileştirmediklerinin altını çizen Böcek, "Kendisini TC vatandaşı kabul eden, ezanımıza, al bayrağımıza sahip çıkan, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, inanan mavi gözlü dev adamın devrimleriyle yürüyen herkesin oyuna talibiz. Azimle gururla beş yıl daha emrinizde olmak istiyoruz. Mehmet Ali başkana desteğinizi esirgemeyin" dedi.

"MUHİTTİN BAŞKANIMLA ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPTIK"

Açılış töreninde konuşan Gazipaşa Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Ali Yılmaz, "Muhittin Başkanımla 5 yıl önce yola çıktık. Bize yetki verdiniz. Gazipaşa'yı teslim ettiniz. Birlikte çok güzel işler yaptık. Gazipaşamızın 53 mahallesinde ihtiyaç olan her noktaya izimizi bıraktık. Çalıştık hep çalıştık. Yüzünüzü asla kara çıkarmadık. 5 yıl önce verdiğiniz yetki için teşekkür ediyoruz. Büyük bir borçla devir aldığımız belediyemizin borçlarını bitirdik, kaynaklarımızı doğru kullandık. Halkın nefes alabileceği sosyal alanlar oluşturuyoruz. Havalimanı ve yat limanı olan bir turizm şehri olma yolunda ilerliyoruz. Yaptığımız hizmetin devamını getirebilmek için yeni bir yola çıkıyoruz. Daha önce sizlerle birlikte başardık yine sizlerle başaracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Birlikte çok güzel işler yaptığımız Muhittin Başkanıma teşekkür ediyorum. Bizim işimiz gücümüz Gazipaşa. 2019 da olduğu gibi kazanan yine Gazipaşa ve Antalya olacak" diye konuştu.

KURDELE KESİLDİ

CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır da konuşma yaparak Gazipaşa Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Ali Yılmaz'a başarılar diledi. Konuşmaların ardından Mehmet Ali Yılmaz ve Muhittin Böcek'e çiçek takdim edildi. Ardından sahnede kesilen kurdele ile Gazipaşa Seçim Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı.