Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Liman Halk Plajı\'nı açtı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 200 milyon öz kaynakla hayata geçirilen Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı düzenlenen törenle halkın kullanımına açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yapımına başladığı Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Liman Halk Plajı projesi tamamlandı. Projenin açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aliye Coşar, Mustafa Erdem ve CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"200 milyonluk yatırım"

Konyaaltı Liman Halk Plajı açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 200 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluştuğunu söyledi. Bisiklet yolu, park alanları ve seyir terasıyla alanın modern bir görüntüye kavuştuğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, "Vatandaşlarımızın özgürce denize girebildiği Konyaaltı Liman Halk Plajımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Böyle bir projeyi Antalya'ya kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Antalya'nın her noktasına hizmet verebilmek amacıyla öncelikli hedefleri belirleyerek çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Böcek, " Türkiye'nin en borçlu belediyesi olmamıza rağmen tasarrufa gittik. Antalya'dan Berlin'e kadar 3 bin 211 km içme suyu, Antalya- Ankara mesafesinde 514 km kanalizasyon yaptık. Arıtmaları yeniledik. Böyle bir sahil açılışında arıtmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

Göreve geldikleri gün itibarıyla 200 olan mavi bayrak sayısını 231'e çıkardıklarını belirten Başkan Böcek "Yerli ve yabancı 25 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapıyoruz. Onların övündükleri turizm gelirlerine 35 arıtmamızla hizmet veriyoruz. Ayrıca Türkiye'de bir ilke imza atarak denizlerimizi 22 termal kamerayla denetliyoruz" dedi.

Böcek'e övgü

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise konuşmasında Başkan Muhittin Böcek'in altyapıdan ulaşıma kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini ve geçireceğini belirterek, "Antalya'nın altyapısını, ulaşımını, metrosunu yapıyor. Bu ülkeyi yöneten kimi insanlar Marmaris'in yüzlerce dönüm koyunu alır kendisine yazlık yapar. Kimi yöneticiler de Antalya'nın en güzel plajını halka açar. O Muhittin Böcek işte. Uzun yıllardır duymadığımız halk plajı, halk sofrası, halk dinlenme tesisleri. Halk kelimesini sık sık duyuyoruz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. 1999 yılında üniversite okumaya geldiğimde Konyaaltı Sahili tanınmayacak haldeydi. 20 yılda bir devrim yaptı, geliştirdi, değiştirdi ve halka açtı. İşte bizim belediye başkanlarımız. Çok güzel bir sloganı da var. Halkın Başkanı, Herkesin Başkanı. Muhittin Başkan hizmet yaparken kimseyi ayrıştırmadan işçisinden, emeklisine, öğrencisine herkese hizmet ediyor" dedi.

"Örnek olacak"

Başarır, CHP'li belediye başkanlarının insana dokunan projeler ürettiğine dikkat çekerek, "Günlerdir Muhittin Başkan'ı seyrediyorum. Her gün açılış, her gün hizmet var. Her gün başkanı takip etmekten sosyal medyada yoruluyorum. 20 yıl önceki Konyaaltı'na bakın, şimdi ki Konyaaltı'na bakın. Gurur duyuyoruz. Antalya'nın her tarafını Konyaaltı yapacağız. Metrosuyla, ulaşımıyla, sağlığıyla, yoluyla insanıyla bütünleşeceğiz. Ben bugün açılışını yaptığımız Konyaaltı Halk Plajı'ndan çok mutluyum. Bazı yerlerde her yer deniz, halk plaja giremiyor. Ne mutlu Antalya'da benim emeklik, işçim ücretsiz bir şekilde bu plaja gireceğiz. Teşekkür ederim Muhittin Başkan'ım" diye konuştu.

"Konyaaltı liman halk plajı açıldı"

Konuşmaların ardından Başkan Böcek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletvekilleri, meclis üyeleri ve protokolün katılımıyla Konyaaltı Liman Halk Plajı'nın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ise açılış törenine katılan bisiklet gruplarının Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştireceği bisiklet sürüşünün ilk startı verildi. - ANTALYA