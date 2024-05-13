Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde Adalet İstendi

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, tutuklu bulunan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için 'adalet' sesleri yükseldi. Başkan Muhittin Böcek, "Kepezli hemşehrilerim makamın gerçek sahibinin Kepez Belediye Başkanlığı makamında olmasını arz ediyor. İnşallah adalet kısa zamanda tecelli edecek ve Mesut Kocagöz Kepez'de görevinin başında olacaktır" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısında 180 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantının ikinci oturumunda Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyar liralık ek bütçesi ve 1.5 milyar liralık borçlanma talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için adalet istendi. Kocagöz'ün CHP Grubu'ndaki boş koltuğunun önüne portresi ve 'Mesut Kocagöz yalnız değildir' yazısı konuldu. Başkan Böcek, "Kepezli hemşehrilerim makamın gerçek sahibinin Kepez Belediye Başkanlığı makamında olmasını arz ediyor. İnşallah adalet kısa zamanda tecelli edecek ve Mesut Kocagöz Kepez'de görevinin başında olacaktır" diye konuştu.

CHP Grup Başkanı Büşra Özdemir de şunları söyledi:

"Kepez Belediye Başkanı'mız Mesut Kocagöz'ün haksız ve hukuksuz olarak tutuklanması vicdanları rahatsız eden ve yaralayan bir karardır. Mesut Kocagöz'ün olması gereken yer cezaevi değil, Kepez Belediye Başkanlığı makamıdır. Hukukla izah edemediğimiz, siyasi olduğunu düşünmek dahi istemediğimiz bu karara karşı bir aydır verdiğimiz hukuk mücadelesinde demokrasiye, adalete ve halk iradesine inanan herkesi sesimize ses olmaya davet ediyoruz."

ASAT FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ardından ASAT Genel Kurulu yapıldı. Denetçi asil üyeliklerine Bayram Ali Çeltik ve Ahmet Aydın seçildi. Genel Kurulda ASAT'ın 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Gündem maddesi sırasında Meclis Başkanı Muhittin Böcek CHP sıralarına geçerken, Genel Kurul'a Meclis Başkan Vekili Bayram Ali Çentik başkanlık etti. Görüşmeler sonrası ASAT Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporu oy birliğiyle kabul edildi.