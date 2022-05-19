Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı Törenle Kutladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı Törenle Kutladı

19.05.2022 11:43

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, gençlerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, gençlerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Belediye Hizmet Binası önünde törenle kutladı.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir,  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Danışmanları, Genel Sekreter Yardımcıları, ASAT Genel Müdürü, Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ve Gençlik Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi İzcileri, Genç Antalya Gönüllüleri, Büyükşehir Belediyesi halk dansları topluluğu katıldı.

Tören, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından tören sona erdi.

Tören sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı Törenle Kutladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı Törenle Kutladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı Törenle Kutladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı Törenle Kutladı

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Mayıs 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Mayıs 2022 Antalya Büyükşehir Çevreci Dönüşüm Çalıştayı Sonuç Bildirgesini Açıkladı Antalya Büyükşehir Çevreci Dönüşüm Çalıştayı Sonuç Bildirgesini Açıkladı
Kaynak: ANKA

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