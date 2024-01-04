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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya-Yeşilöz ile Gazipaşa Kahyalar arasında bisiklet yolu projesini hayata geçiriyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya-Yeşilöz ile Gazipaşa Kahyalar arasında bisiklet yolu projesini hayata geçiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya-Yeşilöz ile Gazipaşa Kahyalar arasında kalan ve sahili takip eden güzergahta yaklaşık 13 km'lik yeni bir bisiklet yolu projesini hayata geçiriyor. Proje tamamlandığında sahil yolunu takip eden güzergahta bisikletseverler, Akdeniz'in etkileyici manzarası eşliğinde güvenli bir yolda bisiklet sürmenin keyfini yaşayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya-Yeşilöz ile Gazipaşa Kahyalar arasında bisiklet yolu projesini hayata geçiriyor
04.01.2024 - 13:05,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya-Yeşilöz ile Gazipaşa Kahyalar arasında kalan ve sahili takip eden güzergahta yaklaşık 13 km'lik yeni bir bisiklet yolu projesini hayata geçiriyor. Proje tamamlandığında sahil yolunu takip eden güzergahta bisikletseverler, Akdeniz'in etkileyici manzarası eşliğinde güvenli bir yolda bisiklet sürmenin keyfini yaşayacak.

Alanya-Yeşilöz ile Gazipaşa Kahyalar arasında kalan güzergahı bisiklet yoluna dönüştürmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda sona gelindi. İhale kapsamında hayata geçirilen proje sahili takip eden aksta yaklaşık 13 km boyunca bisiklet yolu, kaldırım düzenlemeleri ile araç bekleme alanları ile birlikte peyzaj düzenlemelerini içeriyor. Proje ile Antalya yeni bir bisiklet yolu kazanıyor.

BİSİKLETSEVERLER GÜVENDE

Sona yaklaşılan çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, "Alanya ilçemiz ile Gazipaşa ilçemizi birbirine bağlayan sahil yolu olarak tabir edilen bu alanı Başkanımızın talimatı ile bisiklet yolu kullanımına uygun hale getiriyoruz. Yaklaşık 13 km uzunluğundaki bu yolu topoğrafyanın el verdiği yerlerde 3 metre genişletip ilave bir bisiklet yolu şeridi ekleyerek, vatandaşlarımızın ve  bisikletseverlerin rahatça kullanabilmesi için bir bisiklet yoluna dönüştürüyoruz. Hızlı bir şekilde imalatlarımızı yaptık. Kimi yerlerdeki gevşek alanları istinat duvarları ile güvenli hale getirdik. Asfaltımızı da serip imalatlarımızı bitirerek güzel bir bisiklet yolunu tamamlamış olacağız" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR YATIRIM"

Alanya Yeşilöz Mahalle Muhtarı Muzaffer Karadağ, bisiklet yolunun yapılacağı güzergahın hem Yeşilöz halkının hem de turistlerin tercih ettiği bir yol olduğunu belirtti. Muhtar Karadağ, "Burası Gazipaşa'dan Alanya'ya deniz kenarından turistik bir bağlantı yolu. Bisiklet yolu çok güzel bir yatırım olacak. Burada özellikle yerleşik yabancılar, turistler, köylümüz bisiklet kullanıyor. Benim de kendi bisikletim var bisiklete biniyorum. Çok güzel bir yatırım olacaktır. Burada çok güzel bir şey yapılıyor. Bu yatırım için Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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