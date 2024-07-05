Antalya Büyükşehir Belediyesi, Almanya'dan hibe desteği aldı

Yerel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Nürnberg ile birlikte başvurulan ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Nakopa programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. "Antalya'da İklim Değişikliği ile Daha Etkili Mücadele İçin Dijital Uygulamalar" adlı proje için 248 bin Euro hibe desteği alınacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ve Almanya Nürnberg Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi'nin ortak çalışmaları sonucu başvurusu yapılan proje, kabul edildi. İnsan kaynaklı iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan proje için Engagement Global bünyesinde faaliyet gösteren Tek Dünyada Belediyeler Hizmet Dairesi (SKEW) tarafından yürütülen ve Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Nakopa programı kapsamında 248 bin 400 Euro hibe desteği sağlanacak.

Projeyle Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde hareketli görüntülerin yer aldığı interaktif bir öğrenme ortamı sağlanacak. Bu amaçla oluşturulacak kübik odada, insan kaynaklı iklim değişikliğine ilişkin senaryolar ve infografikler üç duvarda sunulacak. Dördüncü duvarda ise Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği çevre projeleri ve çözümleri hakkında video ve bilgiler yer alacak. Ulaşım sorunları, sera gazlarının etkileri, denizde istilacı türler, orman yangınları ve çevresel atıklar gibi kentimizi ve tüm dünyayı ilgilendiren problemlere dikkat çekilecek.

Nünberg heyeti, İnovasyon Merkezi'ni gezdi

Nürnberg Dış İlişkiler Daire Başkanı Vekili Silvie Preusser ile Nürnberg Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Antalya Koordinatörü Luis Prada kente gelerek projenin hayata geçirileceği Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni gezdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Melike Kireçcibaşı,merkez hakkında Nürnberg heyetine bilgi verdi.

Ziyaretçiler, iklim değişkliği konusunda bilgilendirilecek

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, kübik oda ile ziyaretçilerin insan kaynaklı oluşan iklim değişikliği ve çevreye etkilerini, dikkat edilmesi gereken noktaları teknolojiyi kullanarak daha etkili bir şekilde aktarabileceklerini ifade etti.

Atasoy, "Kuracağımız dijital kübik odada ziyaretçilerimiz iklim değişikliğinin etkilerini daha gerçekçi olarak görecekler. Yaratılacak sesli ve görsel efektler ile verilecek mesajlar ziyaretçilerin hafızasında daha çok yer alacak. Antalya'mız için yine ilk olacak bir proje. 2026 yılında tamamlanmasını planladığımız bu proje sayesinde başta çocuklar olmak üzere Antalya halkının çevre farkındalığının artmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.