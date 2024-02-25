Antalya Büyükşehir Belediyesi Anttalks Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Anttalks Etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Anttalks etkinliği, eski Merkez Bankası Başkanı ve ekonomist Durmuş Yılmaz'ı ağırladı. Etkinlikte Yılmaz, ekonomi ve cumhuriyet konulu söyleşi gerçekleştirdi ve Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında endişelerini dile getirdi.

25.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Anttalks etkinliği, eski Merkez Bankası Başkanı ve ekonomist Durmuş Yılmaz'ı ağırladı.

Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda düzenlenen Anttalks etkinliği kapsamında Eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ve ekonomist Durmuş Yılmaz ile Antalyalılar bir araya geldi. Durmuş Yılmaz, "Ekonomi ve Cumhuriyet" konulu söyleşisinde meslek alanındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Durmuş Yılmaz, kamu kurumlarının vatandaşlarla iletişimini güçlendirmesi gerektiğini aktararak, şunları söyledi:

"Yetkililerin, vatandaşların vergi ödemelerinin refahları için harcandığını açıklamaları gerektiğini ve doğru iletişimle maliyetler azalabileceğini düşünüyorum. Antalya'nın tarihi ve kültürel tanıtımıyla ilgili Belediye biriminin düzenlediği bu toplantı vatandaşlarla ilişkiyi güçlendirmeye yardımcı oluyor. Başkan Muhittin Böcek'in şu ana kadar yapmış olduğu hizmetlerin ilerleyen süreçte de topluma daha fazla yansıyacağını düşünüyorum ve kendisine kolaylık diliyorum."

Yılmaz, söyleşide Türkiye'nin ekonomik durumunun kötü olduğunu vurgulayarak, gelecekte daha da kötü bir ekonomik ortamla karşılayacağı endişesi taşıdığını dile getirdi. Söyleşide, ekonominin içinde bulunduğu durum ve çözüm önerileri de ele alındı.

Söyleşi sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Yılmaz, etkinliğe davet edildiği için Başkan Böcek'e teşekkür etti. Söyleşi sonunda Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanı İsmail Oskay Durmuş, Yılmaz'a çicek takdim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Anttalks Etkinliği
Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Merkez Bankası, Durmuş Yılmaz, Ekonomi, Türkiye, Antalya, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Anttalks Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 15:47:32. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Anttalks Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement