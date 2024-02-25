Antalya Büyükşehir Belediyesi Anttalks Etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Anttalks etkinliği, eski Merkez Bankası Başkanı ve ekonomist Durmuş Yılmaz'ı ağırladı.
Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda düzenlenen Anttalks etkinliği kapsamında Eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ve ekonomist Durmuş Yılmaz ile Antalyalılar bir araya geldi. Durmuş Yılmaz, "Ekonomi ve Cumhuriyet" konulu söyleşisinde meslek alanındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Durmuş Yılmaz, kamu kurumlarının vatandaşlarla iletişimini güçlendirmesi gerektiğini aktararak, şunları söyledi:
"Yetkililerin, vatandaşların vergi ödemelerinin refahları için harcandığını açıklamaları gerektiğini ve doğru iletişimle maliyetler azalabileceğini düşünüyorum. Antalya'nın tarihi ve kültürel tanıtımıyla ilgili Belediye biriminin düzenlediği bu toplantı vatandaşlarla ilişkiyi güçlendirmeye yardımcı oluyor. Başkan Muhittin Böcek'in şu ana kadar yapmış olduğu hizmetlerin ilerleyen süreçte de topluma daha fazla yansıyacağını düşünüyorum ve kendisine kolaylık diliyorum."
Yılmaz, söyleşide Türkiye'nin ekonomik durumunun kötü olduğunu vurgulayarak, gelecekte daha da kötü bir ekonomik ortamla karşılayacağı endişesi taşıdığını dile getirdi. Söyleşide, ekonominin içinde bulunduğu durum ve çözüm önerileri de ele alındı.
Söyleşi sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Yılmaz, etkinliğe davet edildiği için Başkan Böcek'e teşekkür etti. Söyleşi sonunda Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanı İsmail Oskay Durmuş, Yılmaz'a çicek takdim etti.
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